BREAKING NEWS: Se pregateste o schimbare MAJORA a sistemului VAR! TOT ce vorbesc arbitrii din camera VAR cu centralul SE VA AUZI LIVE pe stadion!

Expertii cauta metode pentru a face VAR-ul mai 'uman'.

Englezii se gandesc sa aduca imbunatatiri in comunicarea dintre arbitri si suporteri. Astfel, exista posibilitatea ca discutiile din camera VAR si cele dintre 'asistentii virtuali' si brigadazile care conduc meciurile sa poata fi auzite pe stadion, anunta Sky Sports. Astfel, fanii vor putea asculta in timp real ce discuta intre ei arbitrii si vor avea live explicatia pentru decizia luata.



Modelul a fost deja aplicat in rugby, la partidele din Rugby Union, si a crescut gradul de popularitate al implicarii tehnologiei in fotbal.

