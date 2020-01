"Arbitrii de centru devin o marioneta!" Implementarea VAR in Liga 1 ar putea duce la jocuri de culise! Anuntul care poate detona o adevarata BOMBA in fotbalul romanesc

Declaratie incredibila despre implementarea VAR in Liga 1.

Liga 1 va beneficia de arbitraj VIDEO de la startul sezonului viitor, insa Dumitru Dragomir este de parerea ca se pot face multe jocuri de culise in urma implementarii arbitrajului video. Acesta trage un semnal de alarma pentru arbitrii care vor sta in camera VAR si vor analiza fazele meciurilor.

"Oamenii de la VAR trebuie sa fie corecti. Oamenii pe care ii pui la VAR aceia trebuie sa fie corecti. Eu am vazut ce se intampla acum. Retineti ce va spun, oamenii pe care ii pui la VAR trebuie sa fie corecti, arbitrii de centru devin o marioneta. Daca nu te cheama ala de VAR sa vezi faza, degeaba. Nu ati vazut ce se intampla in campionatele in care este implementat asa ceva, vai de mine ce e acolo", a declarat Dumitru Dragomir, la PRO X.