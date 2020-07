BREAKING NEWS | Anuntul momentului: clinica pe care CFR vrea s-o dea in judecata, raspuns exclusiv pentru www.sport.ro: "Testele au acuratete 98%!"

Oficialii CFR-ului au dat vina pe clinica 'Regina Maria' pentru rezultatele pe care le considera 'false' dupa testarea de la Bucuresti.

Reprezentantii institutiei medicale spun ca protocolul a fost respectat pana la cele mai mici detalii si ca tehnica folosita are o acuratete de 98%!

"Tratam problema testarii COVID-10 cu cea mai mare seriozitate si responsabilitate. Intelegem rolul esential pe care il joaca testarea in cazul sportivilor de performanta si ne dorim sa fim alaturi de ei. Am deparat inca de acum doua zile verificari minutioase ale proceselor care au stat la baza rezultatelor noastre. Verificarile de pana acum confirma ca procedurile au fost respectate intocmai. In plus, precizam ca tehnica RT-PCR are o acuratete de 98%, fiind standardul de diagnostic pentru COVID-19 la nivel mondial", a spus pentru www.sport.ro Alina Bacalu, Head of Corporate Communication la Regina Maria.

CFR se gandeste sa dea in judecata institutia privata, dupa ce mai multe voci din cadrul clubului au acuzat ca jucatorii au fost 'dati' infectati, cu toate ca la ultimele teste facute la Cluj virusul a "disparut" din probele fotbalistilor.