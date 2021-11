Borcea știe care este ”cheia” renașterii lui Dinamo: ”Fără asta, clubul n-are niciun viitor!”

Omul de afaceri mizează pe experiența lui Mircea Rednic și trage un semnal de alarmă. Fără un stadion nou, Borcea crede că Dinamo nu are niciun viitor.

„Gigi Becali priveşte echipa ca pe o firmă a lui şi vrea să o conducă de la A la Z. Eu nu vorbeam aşa ceva cu antrenorii. Eu eram preşedintele executiv, mă ocupam de partea executivă. Nu intram în detalii legate de joc cu antrenorii.

Înainte de joc şi după joc aveam însă discuţii cu antrenorii. Am încredere în Mircea Rednic. Dinamo nu va retrograda. Campionatul este lung. Dinamo fără stadion nu are niciun viitor. E în moarte clinică. Când se deconctează aparatele aia e. Noi am fost blestemaţi şi cu Liga Campionilor, şi cu stadionul”, a spus Cristi Borcea, potrivit Digi sport.

Dinamo ocupă locul 15 în Liga 1, penultimul, cu opt puncte după 15 partide, în timp ce Academica Clinceni se situează pe ultimul loc, cu 4 puncte după 15 runde. Obiectivul lui Mircea Rednic îl reprezintă salvarea de la retrogradare, iar tehnicianul crede că obiectivul poate fi atins dacă jucătorii săi vor da maximum pe teren și la antrenamente.

În următoarea etapă, a 16-a, Dinamo va juca în deplasare, cu FC Voluntari, pe 22 noiembrie, de la ora 20:30.