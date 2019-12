Bergodi acuza jucatorii ca NU au respectat planul: "Cu Balasa trebuia sa fie alt jucator! Nu a fost marcajul vorbit in vestiar"

Voluntari a fost invinsa in deplasare cu un scenariu asemanator meciului trecut. Ilfovenii au condus buna parte din meci si au avut ocazii, insa adversarii au intors meciul pe final. Cristiano Bergodi a vorbit la finalul meciului despre partida cu Craiova.



"Am fost naivi, nu stiu cum sa zic. Am facut probabil cel mai bun meci din acest an competitional si o prima repriza foarte buna. Am dominat in prima repriza, avem avantaj si dupa stricam la sfarsit. Am facut o greseala, din pacate. Am vorbit cu baietii in vestiar, nu se poate sa luam asa doua goluri.

Probabil nu avem forta mentala. Nu vreau sa felicit baietii pentru ca am pierdut, dar repet, am jucat foarte bine. E pacat. La golul inscris de Balasa marcajul a fost diferit fata de cel din vestiar, nu stiu de ce, cu Balasa trebuia sa fie un alt jucator", a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.