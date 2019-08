Becali se simte vinovat fata de un fost antrenor si crede ca de asta primeste lovitura dupa lovitura! Dezvaluiri incredibile: ce gest e gata sa faca

Patronul FCSB crede ca o vizita la Muntele Athos poate aduce titlul, considerand ca, din 2015, dupa concedierea lui Galca, echipa a mers din ghinion in ghinion.

Costel Galca a fost antrenor al FCSB doar un sezon, 2014-2015, dar a reusit sa castige o „tripla” istorica campionat (3 puncte peste ASA Tg. Mures si 14 puncte peste CFR Cluj) - Cupa Romaniei (3-0 cu “U” Cluj) - Cupa Ligii (3-0 cu Pandurii). In acel sezon, FSCB cu Galca pe banca a pierdut doar Supercupa Romaniei (1-1, 3-5 dupa penalty-uri) dintre competitiile interne.

In preliminariile Champions League, echipa a trecut de Stromsgodset (turul 2 / 1-0, 2-0) si Aktobe (turul 3 / 2-2, 2-1), pentru a pierde dramatic in play-off impotriva lui Ludogoret Razgrad (1-0, 0-1, 5-6 dupa penalty-uri), cu suturile de la 11 metri ale lui Parvulescu si Rapa blocate miraculos de Cosmin Moti, dupa ce portarul Stoianov fusese eliminat in minutul 119. „Ros-albastrii” s-au calificat direct in grupele Europa League, unde au jucat cu Dinamo Kiev (1-3, 0-2), Aalborg BK (6-0, 0-1) si Rio Ave (2-1, 2-2), terminand pe locul al treilea, cu 7 puncte, la doua distanta de locul secund si "primavara europeana". Din participarea in cupele europene, clubul a obtinut aproape 5 milioane de euro.

Galca antreneaza acum pe Vejle BK, in liga secunda daneza, si spunea nu demult ca „nu vreau sa vorbesc despre acest om. Nu voi mai reveni niciodata la FCSB, atat timp cat o sa fie el acolo. Acest om nici macar nu ma cunoaste, nu stiu daca am vorbit de maximum 10 ori. E un om care isi alimenteaza mandria vorbind in public. Nu m-a interesat sa mai colaborez cu el. Nu este un om coerent in ceea ce zice. El nu ma cunoaste pe mine. Vorbeste aiurea".

In acel sezon, patronul a stat la inchisoare si dadea indicatii prin telefon catre staff-ul tehnic, dar Galca nu le-a ascultat intocmai si a facut echipa cum a crezut el de credinta. Dupa ce Becali a fost eliberat conditionat, a aratat ca a luat aceasta „abatere" foarte personal si l-a concediat pe tehnician, desi reusise "tripla". In urmatoarele patru sezoane, FCSB a pierdut titlul in Liga 1 in fata echipelor Astra Giurgiu (2015-2016 / antrenori Massimo Pedrazzini, Dumitru Dumitriu si Laurentiu Reghecampf), Viitorul Constanta (2016-2017 / antrenor Laurentiu Reghecampf) si CFR Cluj (2017-2018, Nicolae Dica / 2018-2019, Nicolae Dica si Mihai Teja).

In plus, in aceasta perioada, echipa a fost eliminata din Cupa Romaniei de Dinamo (0-0, 2-2 / 2015-2016), CS Mioveni (1-1, 5-4 d.p. / 2016-2017), FC Hermannstadt (0-3 / 2017-2018) si Dunarea Calarasi (1-2 / 2018-2019) si a castigat un singur trofeu, Cupa Ligii, in 2016. De asemenea, FCSB nu s-a mai calificat niciodata in grupele Champions League si a ajuns de doar doua ori in grupele Europa League, trecand o singura data in faza urmatoare.

Cum si acum se prefigureaza un sezon dificil, apropiatii patronului spun ca este acesta este dispus sa mearga din nou la Muntele Athos, sa se spovedeasca, sa se lepede de „pacatul trufiei”, care l-a facut sa il dea afara pe Galca, si sa faca o donatie generoasa, pentru a i se ierta modul in care s-a purtat cu antrenorul, el considerand ca pacatele sale au nascut un adevarat blestem care influenteaza acum negativ rezultatele echipei.