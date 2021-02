Ramane Becali fara Tanase din sezonul viitor?! Oferta INCREDIBILA pregatita pentru capitanul de la FCSB! Unde este dorit fotbalistul 

Dupa Dennis Man, FCSB s-ar putea desparti si de Florin Tanase.

Capitanul ros-albastrilor este dorit de o echipa din America, iar impresarul sau pregateste o oferta pe care sa i-o prezinte lui Gigi Becali.

Potrivit Fanatik, Giovanni Becali a spus ca este vorba despre o oferta a celor de la New York City, care sunt dispusi sa plateasca pana la 4 milioane de euro in schimbul golgeterului din Liga 1.

"Sunt sanse destul de mari sa plece in America, dar totul depinde de valoarea ofertei pe care pot sa i-o aduc lui Gigi Becali. Si, bineinteles, daca si Gigi va fi de acord. Cred ca poate fi vorba despre 3,5 - 4 milioane de euro si atunci toate partile pot fi multumite", a declarat impresarul lui Tanase.

Fotbalistul este intr-o forma foarte buna in acest sezon, reusind 15 goluri in 20 de meciuri in Liga 1. Florin Tanase a ajuns la FCSB in 2016, dupa ce a fost transferat de la FC Viitorul.

Intrebat despre o posibila despartire de capitanul sau, Gigi Becali a spus ca asteapta sa vada o oferta concreta inainte de a da un verdict.

"Nu i-am promis nimic lui Tanase, dar e posibil sa-l las sa plece la vara. Depinde, normal, si de oferta... Sau e posibil sa nu plece. Nu stiu ce a spus Giovanni, vedem oferta, apoi ma decid", a declarat patronul ros-albastrilor, conform aceleiasi surse.