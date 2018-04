Becali ii plateste salariul, dar risca sa fie dat afara: "I-am spus ca-i dam mai putini bani!" Ce se intampla cu jucatorul

Jucatorul imprumutat in iarna de FCSB la FC Botosani risca sa ramana fara echipa.

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Vlad Achim a ajuns intr-o situatie extrem de neplacuta. Nedorit la FCSB, cea care l-a imprumutat pana la finalul contractului (vara lui 2019) la FC Botosani, Achim risca sa se desparta si de clubul moldovean. Achim i-a cerut clubului sa fie lasat sa plece daca va primi o oferta. Achim castiga 12.000 de euro pe luna in acest moment.

"Noi l-am adus pe Achim la FC Botosani cu inima deschisa si am fost convinsi ca el o sa ne ajute sa ne calificam in play-off. Dar uitati ca nu am ajuns acolo, dar nici evolutiile lui Achim nu a fost foarte bune ca sa il faca pe acesta sa intre in atentia altor echipe.



Noi am avut cu Achim o intelegere clara. El este jucatorul nostru pana la finalul contractului sau cu FCSB, adica pe un an si jumatate. in vara trebuia sa il lasam sa plece la o alta formatie, dar faptul ca noi nu am ajuns in play-off a facut ca el sa nu primeasca nici o oferta pe adresa sa. Insa nici noi nu mai putem sa il tinem la Botosani pe aceleasi conditii financiare pe care le are acum. Gigi ii plateste o treime din salariu, iar noi cea mai mare parte din bani. Daca el va accepta un salariu mai mic din partea noastra atunci il vom tine la Botosani, daca nu, atunci o sa ne despartim. Nu stiu daca Steaua il vrea inapoi" a spus Valeriu Iftime pentru Fanatik.