Becali, AVERTISMENT pentru jucatori: "Sa ia exemplul Barcelonei!" De ce se teme la meciul cu Astra

Gigi Becali se teme de meciul cu Astra.

FCSB a trecut pe primul loc in urma rezultatelor din etapa trecuta, iar acum Becali le transmite jucatorilor sa fie atenti in partida cu Astra. Echipa lui Multescu a remizat cu CFR si a ajutat FCSB sa treaca peste echipa lui Dan Petrescu in clasament.

Barcelona e exemplul dat de Gigi Becali elevilor lui Dica. In sezonul regulat, Astra a invins FCSB la Giurgiu cu 2-0 in sezonul regulat.



"Le-am zis jucatorilor sa fie atenti la ce s-a intamplat la Barcelona cu AS Roma si la celelalte meciuri din Champions League. Sa fie atenti la surprize si sa nu piarda puncte aiurea", a spus Becali la Digi.

Astra - FCSB e luni, de la 20:45. CFR Cluj joaca duminica seara in deplasare cu Viitorul Constanta, de la 20:45.