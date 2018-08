Becali a vrut sa-l vanda si pe el la arabi, Mihai Stoica a intervenit in ultima clipa: "E 50% din echipa!"

Mihai Pintilii (33 de ani) a fost la un pas sa fie si el vandut in aceasta vara. Pana la urma, si-a prelungit contractul cu FCSB!

Mihai Pintilii si-a prelungit in aceasta vara contractul cu FCSB si va mai ramane cel putin un sezon in Liga I. Gigi Becali a intentionat sa-l vanda, fiind constient ca ar putea fi ultima sansa de a mai incasa bani in schimbul mijlocasului, dar Mihai Stoica l-a convins sa nu o faca.

Impresarul Bogdan Apostu spune ca Mihai Stoica a avut un rol esential in ramanerea lui Pintilii la FCSB.

"Pintilii inseamna 50% din jocul FCSB-ului. S-a vazut pe finalul sezonului trecut, in meciurile ofensive si in meciul cu Astra. Budescu insemna si el foarte mult. Este o pierdere pentru FCSB. Pintilii a jucat peste tot. S-a integrat oriunde. Si la arabi, si in Israel. A fost singurul capitan strain din istoria lui Hapoel. A fost providential pentru orice echipa. El este providential si pentru echipa nationala. Iti da siguranta in teren. Din pacate, din spate nu mai vine nimeni ca el", a spus Apostu pentru ProSport.

"A avut o oferta de la arabi, dar MM s-a opus plecarii. Gigi l-ar fi lasat sa joace. Daca nu era MM Stoica, acum nu mai era la FCSB. A fost o decizie foarte buna", a mai spus impresarul.