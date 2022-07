Becali a spus că nu-l mai vrea, iar Miculescu i-a dat replica pe teren! Ce spune despre un posibil transfer

Golurile partidei au fost marcate de David Miculescu, atacatul despre care Becali spunea înaintea meciului de luni seară că nu-l mai vrea la FCSB și că îl lasă să se plafoneze la UTA.

Miculescu, erou cu Petrolul

La finalul partidei, David Miculescu a susținut că nu se gândește în acest moment la un transfer.

„Sunt foarte bucuros că am marcat și că am avut o evoluție bună, pentru că am ramas datori față de fani și față de noi de la meciul cu Argeș.

Nu pot să mă gândesc la un transfer. A început sezonul și nu pot să mă gândesc decât la UTA”, a spus Miculescu la finalul meciului.

Întrebat dacă suma cerută de conducere pentru el, aproximativ două milioane de euro, este una corectă, David Miculescu a evitat să dea un răspuns tranșant: „Nu vreau să mă autoevaluez. Ei știu mai bine”, a mai spus atacantul arădenilor.

În urma victoriei din această seară, UTA a acumulat primele puncte în clasament și a urcat pe locul șapte. De partea cealaltă, Petrolul a ajuns la a două înfrângere consecutivă.

Etapa următoare UTA o întâlnește, în deplasare, pe FC Voluntari (30/07/2022), în timp ce Petrolul primește vizita lui Sepsi OSK (31/07.2022).