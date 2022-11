Popadiuc a vorbit, în cadrul ”Interviului de 10” de la PRO ARENA despre perioada petrecută la FCSB, club care a plătit 50.000 de euro în 2016 pentru a-l transfera de la Ceahlăul Piatra Neamț.

Mijlocașul a povestit cum i-a influențat cariera scurta perioadă la FCSB, unde a stat doar șase luni. A urmat apoi o experiență la FC Voluntari, după care un an în străinătate, la Irtysh, în Kazakhstan.

Doru Popadiuc: ”A fost o diferență uriașă”

„Noi retrogradasem cu Ceahlăul, erau probleme financiare foarte mari, am avut și o operație când am retrogradat, au fost niște momente foarte grele. Mi-am revenit, am început să mă antrenez, am jucat câteva meciuri la Liga 2 și a venit o adresă la club, cei de la FCSB s-au interesat de mine și a fost o diferență uriașă între ceea ce făceam la Ceahlăul și ceea ce am întâlnit la FCSB.

Am stat doar jumătate de an, a fost o perioadă în care am învățat multe lucruri de la jucători foarte buni. A fost una dintre cele mai importante lecții din viața mea.

Și Mister (n.r. - Toni Petrea) era, eram în relații bune cu jucătorii, cu toată lumea. Așa a fost drumul atunci, am ales să merg la Voluntari pentru a avea șanse mai mari să joc. Cred că o experiență la un club mare poate să te învețe foarte multe lucruri, la fel cum poate să te tragă și un pic înapoi în cazul în care nu ești destul de pregătit, cum au fost destule exemple”, a spus Doru Popadiuc, la ”Interviul de 10” de la PRO ARENA, în dialog cu Cristi Pintea.

VIDEO - Doru Popadiuc, la ”Interviul de 10” de la PRO ARENA

După revenirea din Kazakhstan, la începutul anului 2019, Popadiuc a revenit la FC Voluntari. A urmat o experiență la Poli Iași, unde a jucat timp de doi ani, iar din iulie 2021 este jucătorul Chindiei Târgoviște.

Popadiuc este evaluat de site-urile de specialitate la 600.000 de euro.