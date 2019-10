Becali a confirmat primul mare transfer al iernii! Conditia uriasa pusa de patron: "Vedem daca rezista!"

Gigi Becali a rezolvat un nou transfer.

FCSB se intareste din nou. Gigi Becali a confirmat la Ora Exacta in Sport, la PRO X, ca s-a inteles deja cu Gaz Metan pentru Fofana si ca mai e nevoie de acordul fotbalistului.

Patronul FCSB a anuntat, insa, ca va schimba regulile in ceea ce priveste incheierea contractelor la echipa sa. Nu va mai oferi contracte pe perioade lungi jucatorilor pe care-i transfera, ci pe un an, pentru a vedea daca acestia rezista sau nu la presiunea de la FCSB.

"Da, ma intereseaza (n.r. Fofana si Cardoso). Pe Fofana l-am luat deja, in mare ne-am inteles. Trebuie si jucatorul, dar daca ii dau 12.000 salariu, nu e o problema. Orice jucator care va veni la FCSB de 25, 26, 27 de ani, va avea jucator pe un an, pe urma pe inca unul. Nu ma mai incarc cu jucatori aiurea. Sa vedem daca rezista un an de zile. Asta e problema, de fapt, la FCSB, presiunea, barbatia. Multi nu au rezistat la presiune. Atunci, de ce sa ma incarc cu ei? A castigat Belu bani cat n-a castigat toata viata lui de fotbalist.

Fofana daca nu accepta, nu vine. Daca iti iei bani intr-un an cati iei in 5 si nu vrei, nu veni.

La Steaua poti sa faci experiment, vii, iei bani, vezi daca rezisti. Daca eu faceam din start asa, nu aveam treaba", a spus Gigi Becali la PRO X.