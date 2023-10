„Nu am conversații cu genul acesta de persoană. Nu există!” Un fost finanțator din Superliga, desființat de Dan Șucu

Patronul majoritar a susținut că pentru el Marian Iancu nu există și că este de așteptat ca pe viitor să fie atacat și de alți oameni, care își urmăresc propriile interese.

Dan Șucu se aștepta la reacții ostile odată cu intrarea în fotbal

„Nu urmăresc ce spune domnul Iancu de la Timișoara. Din punctul meu de vedere, genul acesta de persoană nu este tipul de persoană cu care port o conversație. Nu există. Dacă am o persoană cu credibilitate, care are niște realizări personale, care are conținut, am înțeles.

În breasla în care am activat, noi am avut destul de mult de comunicat. Dintre oamenii de afaceri, noi am avut destul de multă prezența, dar prezența nu a fost pentru publicul larg, noi am avut în breasla noastră o mai mare penetrare.

Dacă vorbim despre breasla sportivă care are o vizibilitate mai mare, după 30 de ani în care am creat una dintre cele mai mari societăți din România, simt că nu mai sunt conceput drept Șucu de la Mobexpert, ci Șucu de la Rapid, deși ceea ce am creat la Mobexpert, este de 30-40 de ori, financiar vorbind, mai mare decât Rapid.

E de așteptat, există oameni care au interese diferite și își apără interesele cu toate mijloacele. Mai puțin în afaceri te întâlnești cu această atitudine ostilă, pe față. Și în afaceri sunt lovituri la glezne, dar mai ascunse”, a spus Dan Șucu, potrivit Fanatik.

Cum a devenit Dan Șucu acționar majoritar la Rapid

În mai 2022, Dan Șucu a preluat 50% din acţiunile clubului de fotbal FC Rapid, celelalte 50 de procente rămânând în posesia lui Victor Angelescu.

Un an mai târziu, Șucu a devenit acționar majoritar, al clubului de fotbal FC Rapid, cu 70%, în timp ce Victor Angelescu a rămas cu 30% dintre acţiuni, ca urmare a majorării capitalului social al societăţii la 50 de milioane de lei.