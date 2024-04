Tavi Popescu a fost supus mai multor poziții în compartimentul ofensiv al FCSB-ului de-a lungul actualei stagiuni, fapt pentru care winger-ul nu a mai oferit același randament ca în sezoanele trecute.

Basarab Panduru, săgeți către Gigi Becali: ”Aceeași discuție! Ce să caute jucătorul acolo?”

Basarab Panduru, fost internațional român, susține că Tavi Popescu ar trebui să evolueze pe o singură poziție și să nu mai fie utilizat în zonele în care nu-și poate atinge potențialul maxim.

Panduru a dat exemplu experiențele proprii. Fostul jucător a menționat că atunci când evolua în bandă nu putea fi la fel de eficient ca în meciurile în care era utilizat pe postul său natural, mijlocaș ofensiv.

”Am mai vorbit şi de Tavi Popescu. Şi acolo este aceeaşi discuţie. 'Trebuie să joci!' Cum adică? Eşti Mbappe să joci pe toate poziţiile astea? Dacă tu ai calitate de număr 10, ce să cauţi în banda dreaptă?

Eu cât am jucat în centru am fost cel mai bun, când m-ai pus în dreapta... Când l-am văzut pe Maldini prin dreapta pe acolo am spus: 'Ce mă fac frate? Cum trec eu de ăsta? Mă prinde pe oriunde mă duc. Să îl driblez, pe unde să îl driblez?' Mă întrebam ce căutam eu aici.

M-am dus în stânga, pe unde centrez eu în stânga?”, a spus Basarab Panduru, potrivit OrangeSport.

Tavi Popescu se află la prima echipă a roș-albaștrilor din septembrie 2020. Cotat la trei milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul mai are contract cu FCSB până la finele actualei stagiuni.

