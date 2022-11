Basarab Panduru, pus pe gânduri în urma declarației lui Andrei Cordea: „Parcă s-a întâmplat ceva” La ce s-a referit fostul internațional

După meci, Andrei Cordea a evidențiat, printre altele, faptul că fiecare jucător a dat maxim încă din primul minut și că și-a dorit din suflet victoria cu Rapid București.

Asta l-a pus pe gânduri pe Basarab Panduru care a precizat faptul că plecarea lui Nicolae Dică ar putea fi benefică pentru formația dirijată în acest moment de interimarul Mihai Pintilii.

„Stai şi te gândeşti, parcă s-a întâmplat ceva după plecarea lui Dică. Aşa înţeleg din declaraţiile lui Cordea. Spune că au fost ca o familie, putem înţelege multe din aceste declaraţii. Poate am înţeles noi greşit, dar asta s-a înţeles”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

Andrei Cordea, în extaz: ”FCSB - Rapid, peste Steaua - Dinamo!”

„Este un derby, am simțit-o de ieri, de când au venit suporterii să ne motiveze. Ne-au împins de la spate, am simțit adrenalina. Cred că este o rivalitate mult mai mare față de Steaua - Dinamo. Steaua (n.r. - FCSB) - Rapid este un derby. Astăzi am arătat ca o echipă adevărată. De când am ajuns la stadion, ne-am motivat singuri, n-am văzut niciodată echipa asta atât de motivată și dornică de a câștiga. Am demonstrat pe teren, nu le-am dat nicio șansă.

Ne-am dorit din suflet să câștigăm astăzi. Fiecare jucător care a intrat a jucat cu inima. Nu le-am dat nicio șansă din minutul 1! Cred că de când am ajuns la stadion am ajuns mult mai motivați decât ei, i-am simțit și în teren. Astăzi meritam victoria. Am mai făcut meciuri bune, foarte bune, dar la West Ham nu am reușit să câștigăm. Astăzi ne-am simțit toți ca o familie, am venit de un an și jumătate și nu am simțit așa ceva”, a spus Cordea.

Atacantul FCSB-ului a cauzat și eliminarea lui Junior Morais. Fundașul Rapidului a fost trimis la cabine după ce l-a lovit peste față pe adversarul său: ”Eu am fost concentrat, am fost motivat, știam că el este un jucător ofensiv. Acolo, la cartonașul roșu, l-am enervat puțin. Știam că se va enerva, a fost o tactică, l-am enervat din primul minut și am scos cartonașul roșu”.

Cât despre rămânerea lui Mihai Pintilii în funcția de antrenor principal, Cordea s-a limitat să spună: ”Nu va rămâne, ne-a spus, ne-a transmis asta. Degeaba, dacă este decizia lui, dacă nu este pregătit, nu are rost să fie forțat. Oricum, va rămâne lângă noi!”.

FCSB - Rapid 3-1

FCSB s-a impus cu 3-1 în fața lui Rapid București, care nu a evoluat așa cum a făcut-o în ultimul timp, în deplasare, pe Arena Națională. Pe stadion au fost prezenți peste 31 de mii de suporteri, care au făcut o atmosferă „de vis”.

Andrei Cordea a deschis scorul pentru FCSB în minutul 14, după o pasă excelentă dată de Tavi Popescu. În minutul 29, Andrea Compagno a majorat diferența, după ce a speculat o eroare în defensiva Rapidului.

„Perla” lui Gigi Becali, Tavi Popescu, s-a impus și el pe tabelă, în minutul 57, după o cursă excelentă făcută de Andrei Cordea până aproape de poarta lui Horațiu Moldovan care i-a pasat, în cele din urmă, decisiv.

Giuleștenii au redus diferența prin Dugandzic din penalty în minutul 76, dar, cu un om în minus, pentru că Morais a luat roșu în minutul 70, nu au mai reușit să modifice scorul de pe tabelă, iar meciul s-a încheiat 3-1.