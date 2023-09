Basarab Panduru a oferit declarația serii după FCSB - Universitatea Craiova

Basarab Panduru i-a ironizat pe elevii lui Laurențiu Reghecampf după ce oltenii au pierdut în Ghencea, scor 0-3, într-un meci al etapei a opta. Craiova a venit cu speranțe mari în confruntarea cu trupa lui Gigi Becali, însă a avut o evoluție submediocră sâmbătă seara.

"Lei tunși, rași și frezați"

Panduru, fostul mare mijlocaș al Stelei, i-a făcut praf pe jucătorii Craiovei și a oferit declarația serii.

"Nu mă aşteptam la acest 3-0, nu mă aşteptam să o văd pe FCSB jucând atât de bine, am văzut un Olaru excepţional, am văzut nişte lei tunşi, raşi şi frezaţi, cum nu i-am văzut de mult. Dacă am zis că la Farul au jucat slab, acum au fost chiar şi mai slabi", a declarat Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

FCSB - Universitatea Craiova 3-0

FCSB s-a distrat pe Ghencea cu Universitatea Craiova. Toate cele trei goluri au fost înscrise în prima repriză, când vicecampioana României a dat startul recitalului încă din minutul 13 al partidei.

Darius Olaru a deschis scorul, din pasa lui Octavian Popescu. În minutul 21, Alex Băluță l-a servit pe Risto Radunovic, care a înscris fără nicio problemă. Cuplul Popescu - Olaru a reapărut pe finalul primei reprize. Darius a realizat „dubla” în minutul 45 și a închis tabela de marcaj.

În urma victoriei, FCSB s-a distanțat la două puncte de ocupanta poziției a doua din clasament, CFR Cluj. Roș-albaștrii se află în vârf cu 18 puncte, în timp ce Universitatea Craiova se situează pe locul patru cu 14 puncte.