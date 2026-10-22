VIDEO EXCLUSIV Băiatul lui Claudiu Niculescu visează la ziua în care va marca pentru Rapid: „Este o onoare să joc la un club așa mare”

Băiatul lui Claudiu Niculescu visează la ziua în care va marca pentru Rapid: „Este o onoare să joc la un club așa mare” Superliga
SPORT.RO
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Rapid se pregătește pentru derby-ul cu FCSB, programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Înaintea confruntării din etapa a 13-a a SuperLigii, un tânăr atacant din academia giuleștenilor speră să calce pe urmele marilor marcatori ai clubului.

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Din articol

David Niculescu, fiul fostului internațional Claudiu Niculescu, este golgheter la tineretul Rapidului. Spre deosebire de tatăl său, care a evoluat pentru Universitatea Craiova și Dinamo, David își construiește propriul drum în fotbal, în tricoul alb-vișiniu.

Băiatul lui Claudiu Niculescu visează la ziua în care va marca pentru Rapid: „Este o onoare să joc la un club așa mare”

Tânărul atacant este elev în clasa a 11-a și are și este pasionat de istorie. Pentru el, șansa de a reprezenta Rapidul înseamnă mai mult decât o simplă etapă în carieră: „Este o plăcere și o onoare să joc la un club așa mare”, a declarat David Niculescu pentru PRO TV și Sport.ro.

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David Niculescu îl vede pe Alex Dobre decisiv în derby

Juniorii Rapidului urmăresc cu interes duelul cu FCSB și speră la un rezultat bun pentru echipa lui Daniel Pancu. David Niculescu are încredere că giuleștenii pot obține victoria, iar unul dintre jucătorii pe care îi vede capabili să facă diferența este Alex Dobre.

„Sunt convins că Alex Dobre va marca cu FCSB”, a spus tânărul atacant.

Claudiu Niculescu, tatăl său, a fost unul dintre cei mai prolifici atacanți ai fotbalului românesc. Supranumit „Lunetistul” pentru precizia loviturilor libere, fostul internațional a marcat 156 de goluri în 326 de meciuri în prima ligă.

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