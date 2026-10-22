David Niculescu, fiul fostului internațional Claudiu Niculescu, este golgheter la tineretul Rapidului. Spre deosebire de tatăl său, care a evoluat pentru Universitatea Craiova și Dinamo, David își construiește propriul drum în fotbal, în tricoul alb-vișiniu.

Băiatul lui Claudiu Niculescu visează la ziua în care va marca pentru Rapid: „Este o onoare să joc la un club așa mare”

Tânărul atacant este elev în clasa a 11-a și are și este pasionat de istorie. Pentru el, șansa de a reprezenta Rapidul înseamnă mai mult decât o simplă etapă în carieră: „Este o plăcere și o onoare să joc la un club așa mare”, a declarat David Niculescu pentru PRO TV și Sport.ro.