Universitatea Craiova o va întâlni, în a doua rundă din faza principală a Conference League, pe Inter Club d'Escaldes. Meciul va putea fi urmărit în format live-text pe Sport.ro și va avea loc la Encamp, pe ”Estadi de la FAF”

În prima etapă din faza ligii, Universitatea Craiova a remizat cu Getafe pe ”Ion Oblemenco”, în Bănie, scor 1-1, în timp ce Inter Escaldse a fost învinsă cu 2-0 de Mjallby în deplasare.

Universitatea Craiova, al doilea meci în faza principală a Conference League

Oltenii merg în Andorra după ce au reușit să o învingă în etapa 12 din sezonul regulat al Superligii României pe Farul Constanța, scor 2-0, iar Inter Escaldes primește vizita Craiovei după 4-2 cu Atletic Escaldes în campionat.

Chiar dacă s-a jucat doar o etapă, U Craiova face anumite calcule, prin care să preconizeze cum poate duce experiența din Europa mai departe, și dincolo de faza principală a Conference League, să meargă în fazele eliminatorii ale întrecerii.

Inevitabil, apare întrebarea: de câte puncte are nevoie gruparea din Bănie pentru a putea termina pe locurile care să îi permită să se califice mai departe? Dar, totul se bazează, în urma acestui format implementat relativ recent de UEFA, și de ce vor face celelalte echipe, pe care nu le întâlnește în meciuri directe.

Universitatea Craiova, 9 puncte în faza principală a Conference League? Punctajul ultimei echipe calificate în fazele eliminatorii, în ediția trecută

În faza principală a Conference League din sezonul 2025-2026, ultima echipă care a mers mai departe, în 16-imi, a fost Brann, care a acumulat 9 puncte. A bifat două victorii, trei remize și trei înfrângeri în cele opt meciuri programate, a terminat pe locul 24, dar la egalitate cu locul 25, Young Boys Berna, prima echipă sub linia ”promovatelor” în fazele eliminatorii.

Dacă situația se va repeta sau va fi cel puțin apropiată și în acest sezon de Conference League, 2026-2027, Universitatea Craiova ar lua un avans important în privința luptei pentru clasarea în top 24 dacă va trece de Inter Club d'Escaldes. Va acumula, după doar două meciuri, 4 puncte!

Filipe Coelho, înainte de Inter Escaldes - U Craiova

În conferința de presă premergătoare meciului din Andorra, Filipe Coelho a ținut să amintească că nu va fi un meci ușor, în ciuda diferenței cotelor de piață.

”E un meci foarte important pentru noi, contra unei echipe bune, pe care o respectăm și a ajuns aici înseamnă că a meritat. Jucăm în deplasare și dacă ne uităm în prima etapă din Conference League, doar două echipe au câștigat în deplasare.

Nu e important trecutul, nu contează ce au făcut celelalte echipe din România aici, cum nu e important nici ce am făcut noi cu Getafe, nu ne va ajuta cu nimic mâine. Trebuie să arătăm pe teren aceeași ambiție, să fim uniți și să-i facem mândri pe fani, să reprezentăm orașul cu cinste.

Dacă vom pierde, va fi vina mea. Altitudinea este cea care este, trebuie să ne adaptăm, am venit aici cu două zile înainte, terenul este perfect, așa că dacă nu vom câștiga, este responsabilitatea mea. Sunt câțiva jucători ai lor care pot dezechilibra jocul prin calitatea lor, dar echipa este cea care contează și este o echipă foarte bună, care știe ce trebuie să facă în toate momentele jocului”, a declarat Filipe Coelho.