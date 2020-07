Avertisment pentru cluburile din Liga 1: "Anumite persoane din fotbal gandesc precum bancile in pragul crizei!" 

Justin Stefan a transmis un mesaj prin intermediul unui comunicat pe pagina personala de Facebook.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a ales sa le transmita un mesaj conducatorilor cluburilor de fotbal din Liga 1 dupa ultimele discutii aparute in urma amanarii meciului dintre FCSB si CFR Cluj, dar si cazurilor numeroase de la Dinamo.

"Anumite persoane implicate in fotbal au ajuns sa gandeasca precum unele banci in pragul crizei: “suntem prea mari pentru a ne prabusi”. Pe toti cei tentati de o asemenea abordare, ii rog sa evite capcana intinsa de o astfel de gandire. Fotbalul profesionist nu va fi salvat nici de statul roman, care la acest moment are, pe buna dreptate, alte prioritati, nici de banii fanilor (poate cu exceptia fericita a clubului Dinamo).

Toate cluburile din Liga I trebuie sa ramana unite in fata provocarilor generate de COVID-19. Am convingerea ca vom reusi sa gasim impreuna solutii pentru a merge mai departe, fara sa stam cu mana intinsa in fata nimanui. Evitarea asumarii unor riscuri exagerate, de natura sa genereze un impact economic vadit negativ pentru fotbalul romanesc, si solidaritatea reprezinta elementele cheie pentru evitarea unui risc sistemic care planeaza asupra fotbalului din tara noastra.

Cat timp exista date in calendarul competitional, ramanem atasati obiectivului finalizarii competitiei Liga I pe terenul de joc.

Privim cu ingrijorare evolutia numarului cazurilor de COVID-19 din tara noastra si refuzam categoric ca fotbalul sa fie aratat cu degetul, dat ca exemplu negativ, intr-un moment in care lucrurile merg intr-o directie proasta peste tot in lume. Pe aceasta cale ii rog pe toti cei tentati de o asemenea abordare sa se abtina, deoarece in aceste vremuri unitatea, compasiunea si responsabilitatea sunt singurele valori care ne pot ajuta sa castigam lupta cu virusul.

Astazi toate posibilitatile raman deschise si, pe aceasta cale, ii asiguram pe toti fanii fotbalului romanesc ca suntem pregatiti pentru toate scenariile care pot aparea si suntem gata sa luam toate deciziile care sa serveasca interesului fotbalului romanesc, al celor implicati in acest fenomen, precum si al partenerilor comerciali, care prin eforturile lor financiare, continua sa sustina fenomenul fotbalistic national, precum si speranta unor rezultate sportive mai bune intr-un viitor nu foarte indepartat", a scris Justin Stefan pe contul de Facebook.