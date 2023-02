"Aveam o dilemă!" Viorel Moldovan a ales MVP-ul meciului CFR Cluj - FCSB 0-1

Viorel Moldovan, fost atacant la Dinamo, Nantes sau Fenerbahece, a analizat derby-ul din etapa a 24-a, unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon. Desfășurată pe un teren greu, la o temperatură de -8 grade Celsius, încleștarea a scos în evidență mai mulți jucători.

Viorel Moldovan, laude pentru Ștefan Târnovanu

Fostul mare atacant al naționalei României a avut cuvinte de laudă despre Ștefan Târnovanu, portarul de la FCSB. Goalkeeper-ul născut în Iași (1,97 m) a avut intervenții sigure, pe tot parcursul partidei, deși defensiva lui Mihai Pintilii a fost făcută șah-mat de mai multe ori de campioana CFR.

"Aveam o dilemă pe cine să aleg jucătorul meciului. Pe Târnovanu sau pe autorul golului (n.r.: Malcom Edjouma).

I s-a acordat credit în continuare și a răspuns pe teren, a avut intervenții extraordinare, a intervenit impecabil", a declarat Viorel Moldovan, duminică seara, la Prima Sport.

Târnovanu a fost în Gruia cel mai bun om al FCSB-ului. Și-a salvat echipa de la primirea unui gol în trei rânduri, când defensiva fusese depășită, iar scorul era 0-0.

Târnovanu a fost cumpărat de FCSB de la Poli Iași, unde a fost pregătit de antrenorul de portari Benone Dohot, fost goalkeeper la Dinamo în anii '80.

1.5 milioane de euro e cota lui Târnovanu

Târnovanu a jucat un meci și pentru naționala de seniori

Târnovanu a avut o reacție de finețe la final și l-a felicitat pe italianul Scuffet, portarul lui CFR. Goalkeeper-ul lui Dan Petrescu a avut și el mai multe parade senzaționale.

"În această seară (n.r.: - duminică seară) am reușit să ne apropiem de lider, suntem foarte uniți, suntem o familie. Am meritat victoria, e o senzație unică mai ales că am marcat pe final.

Am încercat să fiu cât mai concentrat, simțeam că vom da gol după prima repriză, îl felicit pe Scuffet pentru că a scos niște mingi senzaționale. Bucurie mare în vestiar, am cântat, vom cânta.

Candidați la titlu am fost în fiecare an, depinde doar de noi acum! Sperăm că în acest an să menținem această linie bună și cu siguranță ne vom lupta la campionat", a declarat Târnovanu, la finalul partidei cu CFR, din etapa a 24-a a Superligii.

FCSB are 44 de puncte şi este pe locul 4, în timp ce echipa campioană, CFR Cluj, are 50 de puncte şi este lider în clasament.