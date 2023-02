Ștefan Târnovanu, reacție de mare finețe după victoria din Gruia. A felicitat un jucător de la CFR Cluj

FCSB a obținut trei puncte importante la finalul partidei din Gruia și datorită paradelor lui Ștefan Târnovanu, care a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale în acest sezon.

Mai ales că a salvat poarta roș-albaștrilor, în trei rânduri, în situații limită, când scorul era 0-0, iar defensiva nu mai reușise să-l protejeze. Imediat după fluierul final al lui Sebastian Colțescu, portarul școlit la Poli Iași s-a dus către Marius Popa, antrenorul de portari de la FCSB, și l-a îmbrățișat.

Târnovanu, despre titlu și despre Scuffet

Târnovanu a avut o reacție de finețe la final și l-a felicitat pe italianul Scuffet, portarul lui CFR. Goalkeeper-ul lui Dan Petrescu a avut și el mai multe parade senzaționale.

"În această seară (n.r.: - duminică seară) am reușit să ne apropiem de lider, suntem foarte uniți, suntem o familie. Am meritat victoria, e o senzație unică mai ales că am marcat pe final.

Am încercat să fiu cât mai concentrat, simțeam că vom da gol după prima repriză, îl felicit pe Scuffet pentru că a scos niște mingi senzaționale. Bucurie mare în vestiar, am cântat, vom cânta.

Candidați la titlu am fost în fiecare an, depinde doar de noi acum! Sperăm că în acest an să menținem această linie bună și cu siguranță ne vom lupta la campionat", a declarat Târnovanu, la finalul partidei cu CFR, din etapa a 24-a a Superligii.

FCSB are 44 de puncte şi este pe locul 4, în timp ce echipa campioană, CFR Cluj, are 50 de puncte şi este lider în clasament.

VIDEO cu bucuria jucătorilor de la FCSB

CFR - FCSB 0-1

CFR Cluj: Scuffet - Cr. Manea, Yuri, A. Burcă, Camora - Boateng, Muhar, Cvek (Deac 46) – Petrila (Birligea 61), Janga (Yeboah 61), Krasniqi. ANTRENOR: Dan Petrescu

FCSB: Târnovanu - Sorescu, I. Cristea (Haruţ 84), Tamm, Radunovic - Edjouma, Şut, Olaru - Cordea, Compagno (Miculescu 66), Oct.Popescu (Omrani 90+3). ANTRENOR: Mihai Pintilii

Cartonaşe galbene: E. Krasniqi 39, C. Manea 82 / Compagno 2, Miculescu 69, Oct. Popescu 90+3