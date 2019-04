Au facut in doua saptamani ce n-am reusit intr-un AN! Se deschide stadionul din Sibiu! Cum arata acum! Anunt de ultima ora: "Ne batem pentru trofee!"

Dupa ce s-au plimbat pe la Tg. Mures, Cluj si Pitesti, jucatorii Sibiului sunt aproape de revenirea pe teren propriu.

Lucrarile de la stadion vor fi incheiate pana in mai, asigura oficialii clubului.

"De data asta, am incredere ca va fi gata stadionul. De multe ori, am zis ca va fi terminat pe baza unor promisiuni si termene. Ce depinde de noi, facem. Ieri ne-am intalnit cu Jandarmeria, cu ISU, cu reprezentantii televiziunilor. Vom avea 4000 de locuri. Restul constructiei nu va fi finalizata pana la inceputul campionatului viitor. Sper sa aducem tribune mobile. Abia asteptam sa jucam acasa. Noi suntem cei care am avut de suferit din toate punctele de vedere. Sunt dezamagit, la fel ca toti ceilalti care asteptau fotbal in Sibiu. Un constructor din Sibiu sa nu reuseasca in asa mult timp sa faca nimic, nu ma asteptam la o asemenea indiferenta". a spus Teodor Birt, presedintele lui Hermannstadt, pentru Ora de Sibiu.

Birt spune ca venirea lui Muresan va ajuta clubul sa faca pasul urmator. Sibiul isi propune sa se implice in lupta pentru trofee din sezonul viitor.

"Aveam nevoie de completari la nivel de conducere. Iuliu Muresan e o persoana cu o experienta foarte bogata, e unul dintre cei mai buni din Romania. Am parcurs doar o etapa. Hermannstadt trebuie sa devina un pion important in fotbalul de prima liga, ne gandim la trofee. Sibienii merita. Publicul e cunoscator, dornic, insetat. La ce reprezinta orasul Sibiu, merita sa fim si pe plan fotbalistic la inaltime. Sunt convins ca ne revenim, am incredere in baieti. Mai avem jocuri, sunt puncte destule. Venind acasa, sunt convins ca va urma descatusarea de care avem nevoie. Ne lipseste putina incredere. Nu e adevarat ca Miriuta si Muresan nu se inteleg. Ne dorim sa ne salvam, apoi sa construim ceva important la Sibiu", a comentat Birt.

