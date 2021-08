"Au avut un singur șut pe poartă în 90 de minute". Dario Bonetti, dezamăgit după înfrângerea cu CS Mioveni 

CS Mioveni s-a impus în Ștefan cel Mare cu 1-0, reușind să obțină trei puncte importante în deplasare.

La finalul partidei, Dario Bonetti a declarat că victoria obținută de oaspeți este nemeritată și consideră că aceștia au marcat cu noroc.

"Am avut șansa să obținem un rezultat bun, pentru că în prima repriză am jucat bine. Adversarii au avut un singur șut pe poartă în 90 de minute și au reușit să înscrie. Jucătorii mei au încercat să joace fotbal timp de 90 de minute, asta este bine.

Cu toții speram la alt rezultat, dar așa a fost să fie. Trebuie să folosim jucătorii tineri, aceasta este situația. Nu am avut prea mult timp ca să lucrăm, stăm în 13-14 jucători acum. Nu toți sunt pregătiți să joace la acest nivel, din această cauză tot încercăm jucători. Astăzi și-a spus cuvântul experiența jucătorilor, nu condiția fizică. Am devenit nervoși după ce am luat gol, dar trebuie să mergem înainte. Astăzi am luat gol din întâmplare, Mioveni a avut un singur șut pe poartă", a declarat antrenorul lui Dinamo după partidă.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Bogdan Rusu, în minutul 50, după o fază superbă la finalul căreia a înscris un gol spectaculos, dar puțin norocos, cu un șut din alunecare.