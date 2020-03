Cunoscut in toata lumea pentru rolul din "Crocodile Dundee", Mark Blum si-a pierdut viata din cauza complicatiilor date de coronavirus.

Anuntul a fost facut de Playwrights Horizons, o companie de teatru din New York.



Blum a devenit faimos pentru rolul pe care l-a jucat in 1986 in "Crocodile Dundee". Cel mai recent, Blum jucase in serialul de succes al Netflix "You".



Blum a avut mai bine de 3 decenii de cariera.