Valeriu Iftime a luat o decizie drastică după eșecul cu FCSB: "Vă rog să spuneți peste tot!"

FC Botoșani traversează poate cel mai dificil sezon de când evoluaeză pe prima scenă a fotbalului românesc. Grupara din Moldova este singura care nu a câștigat niciun meci din actuala stagiune și ocupă ultimul loc după 12 etape, cu doar 6 puncte.

Valeriu Iftime pleacă de la FC Botoșani dacă retrogradează

La o zi după eșecul cu FCSB, scor 0-1, Valeriu Iftime a transmis din nou că va părăsi clubul FC Botoșani în cazul în care va retrograda. Omul de afaceri se plânge și de lipsa de implicare a autorităților locale.

"Da! 200% (n.r - se retrage)! Vă rog să spuneţi peste tot! Dacă eu continui în Liga 2, sunt altfel de om. Eu fac toate eforturile. Văd ce se întâmplă până în iarnă, în astea 5 etape, ca în iarnă să văd ce întăriri pot să fac ca să mă pot lupta cu cele 4-5 echipe din zona asta.

(n.r - de ce vă retrageți? Că nu mai pot! Eu nu trăiesc din fotbal! Am făcut asta din pasiune, apoi am intrat într-o responsabilitate socială faţă de oamenii din judeţ. Nu simt eforturi din partea nimănui din acest judeţ. Mă refer la stadion, lucruri care ţin de academie. Nu e interes local aici.

Iar eu nu trăiesc din fotbal. Nici nu am fost mare fotbalist. Nu am luat bani din fotbal. Am cheltuit foarte mult, eu cu asociaţii mei din companii, am cheltuit zeci de milioane de euro. Cred că atât putem! Mai mult nu putem. Nu am rezerva mea morală, nu am starea necesară să mă duc în Liga 2.

Am vorbit şi cu asociaţii mei. Dacă, Doamne fereşte, mă duc în Liga 2, nu am niciun fel de variantă. Nu ştiu ce o să fie până la vară, dar eu spun asta pentru că, cumva, am garanţia mea că nu voi retrograda, simt că pot mai mult", a spus Valeriu Iftime, potrivit Fanatik.

După pauza pentru meciurile echipelor naționale, FC Botoșani va juca pe terenul lui Spsi, în runda a 13-a din Liga 1.