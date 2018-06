Astra si-a gasit antrenorul! Anunt OFICIAL: cine preia echipa in aceasta vara

Astra s-a despartit de Gigi Multescu la finalul sezonului.

Marius Maldarasanu va fi noul antrenor al Astrei, a anuntat chiar Dani Coman, directorul sportiv al clubului.

Maldarasanu s-a ocupat de echipa secunda a giurgiuvenilor in ultimii ani si are o relatie buna cu conducerea clubului.

"Malda (n.red. - Marius Maldarasanu) e o varianta. Cunoaste foarte bine jucatorii, cunoaste acest club, antreneaza de doi ani la echipa secunda si eu am mare incredere in el. In seara asta vom lua decizia! E prima optiune, clar. Maine (n.red. - sambata), cu siguranta se va face si anuntul oficial", a declarat oficialul Astrei pentru ProSport.

Eugen Neagoe, Marius Baciu si Mirel Radoi sunt alte nume aflate pe lista giurgiuvenilor, insa conducerea clubului a decis sa ii dea credit lui Maldarasanu.