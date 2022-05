Ardelenii au ajuns la cel de-al cincilea titlu consecutiv câștigat, sărbătorind pe teren propriu trofeul pe care și l-au adjudecat cu o etapă înainte de finalul play-off-ului. Jucătorii au făcut petrecere la finalul meciului, iar unul dintre cei mai buni fotbaliști din lotul lui Dan Petrescu și-a anunțat plecarea.

Billel Omrani (28 ani) și-a anunțat plecarea din Gruia după titlul câștigat. Atacantul francez mai are contract cu ardelenii până la finalul sezonului și, deși a primit propuneri de a rămâne, a decis să nu semneze o nouă înțelegere.

Cristi Balaj a confirmat plecarea lui Omrani

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Crist Balaj a vorbit despre situația de la campioana României, confirmând și plecarea lui Omrani.

"Omrani va pleca. Ne bucurăm că a fost convocat la echipa națională a Algeriei. Era fericit și el. Astea înseamnă să joci la CFR Cluj, un club care câștigă campionatul. Dacă nu ar fi fost aici, sunt convins că nu ar fi avut această convocare. Era fericit. Tatăl lui a plâns în momentul în care a primit convocarea", a declarat Balaj la PRO ARENA.

Ciprian Deac nu se gândește la retragere

"Deac ne surprinde în fiecare an. Cifrele, datele, performanțele pe care le are, nu doar la meciuri, ci și la antrenament, sunt incredibile. Ieri am vrut să-l servesc cu o ciocolată și a refuzat pentru că are grijă de organismul lui. Era o bucățică foarte mică, dar a zis că nu-și permite acest lucru", a povestit oficialul CFR-ului.