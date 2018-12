"Asta e problema lui Gigi!" Mihai Stoica a criticat strategia lui Becali! Transferul pe care si-l reproseaza: "Nu ma gandeam ca o sa coste atat!"

MM Stoica si-a reprosat public un transfer facut de FCSB.

Managerul general al FCSB-ului, Mihai Stoica, a dezvaluit care este transferul pe care il regreta cel mai mult din ultima perioada si a criticat si strategia lui Gigi Becali de a transfera pe banda rulanta.

"Problema mea este alta. Inainte aveam credit mult mai mare. Este si problema asta, ca nu pot sa fiu implicat in transferuri, dar si daca nu era problema asta, sufeream din punctul asta de vedere.



Am gresit cu Golofca. Ok, recunosc. L-am facut pe Gigi sa arunce 400.000 de euro. Nu i-am spus ca trebuie sa plateasca suma respectiva pe Golofca. A fost si o conjuctura ciudata. Aveam nevoie de un jucator de viteza, nu aveam solutii. Aveam probleme de lot foarte mari, jucam cu Sporting, la Lisabona si trebuia sa ii surprindem, ceea ce puteam doar daca stateam bine pe teren si pe contraatac. Aveau si ei problemele lor, cand pierdeau mingea. Am fortat cu Golofca. Nu ne gandeam in niciun caz ca va costa 400.000. E o greseala pe care mi-o asum, nu am nicio problema sa mi-o asum.



Dar nu se pune problema ca sa propun un jucator si Gigi sa nu-l ia. Stie ca studiez mult si il ia. Problema e ca Gigi Becali ia prea multi jucatori. Filozofia lui e clara: «Vreau sa iau pana cand gasesc ce trebuie». Dar problema e ca nu ai timp sa evaluezi un jucator" a spus Mihai Stoica la Digi Sport.