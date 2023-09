Așa da atitudine și discurs! Vali Crețu, reacție de zile mari după Hermannstadt - FCSB 2-2

Vali Crețu a arătat seriozitate și atașament față de FCSB la finalul restanței cu Hermannstadt. A fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren ai roș-albaștrilor și a avut o contribuție substanțială atât în atac, dar mai ales în defensivă, unde a salvat-o pe FCSB de la un gol ca și făcut. Crețu a respins de pe linia porții.

Vali Crețu: "Eu sunt serios, când se apelează la mine voi dai sută la sută"

"Am început bine a doua repriză, am pierdut niște puncte pe care nu trebuia să le pierdem. Păcat că am pierdut punctele.





Când muncești, ești serios, Dumnezeu te răsplătește. Eu sunt serios, când se apelează la mine voi da sută la sută", a declarat fundașul dreapta, cu referire la faptul că mai are contract până pe 31 decembrie cu FCSB, iar în urmă cu câteva luni era aproape dat afară de conducătorii vicecampioanei.

Vali Crețu, situație ciudată la FCSB

Crețu și-a respectat meseria de fotbalist și clubul, iar antrenorii au realizat că nu se poate renunța la fundașul dreapta, deși patronul și managerul general susțineau că Alexandru Pantea e viitorul om de bază pe postul de fundaș dreapta/

"Ne-am închis mai bine, am pasat mult mai bine, băieții s-au dăruit, am luat un egal, ce să facem!?", a continuat jucătorul de la FCSB.

Crețu a fost întrebat și despre situația complicată în care se află și cum se mobilizează pentru a da sută la sută în condițiile în care contractul îi expiră peste trei luni.

Vali Crețu: "Familia mea și Dumnezeu îmi dau puterea asta"

"Eu sunt aici, am contract până în iarnă, îmi respect contractul, încerc să fiu cât mai serios și concentrat aici. Familia mea și Dumnezeu îmi dau puterea asta. Trebuie să fii puternic mental, trebuie să reziști!", a mai menționat Vali Crețu.

În următoarea etapă, FCSB joacă în deplasare cu Sepsi.

"La Sepsi au o echipă bună, ne așteaptă o deplasare foarte greu, trebuie să facem un meci mult mai bun pentru a lua cele trei puncte", a declarat Vali Crețu, la finalul partidei de la Sibiu", a conchis fundașul dreapta al echipei lui Gigi Becali.