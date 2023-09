„Sunt mândru de ei!” Elias Charalambous, mulțumit de remiza cu Hermannstadt! Ce a spus despre eliminarea lui Dawa 

Scorul a fost deschis de Balaure, în minutul 13, după ce Andrea Compagno a avut o reușită anulată de arbitru. Italianul a reușit însă să egaleze, din penalty, în minutul 31, după ce tot el a obținut lovitura de pedeapsă, stabilind astfel rezultatul la pauză.

Atacantul a făcut 'dubla', în minutul 47, după o reluare cu capul bună, venită în urma unei centrări a lui Vali Crețu. Gazdele au egalat însă prin Daniel Paraschiv, care inițial a ratat penalty în minutul 63, dar s-a repliat și l-a învins pe Ștefan Târnovanu. Oaspeții au rămas în inferioritate în minutul 60, când Joyskim Dawa, care l-a faultat pe Neguț și a provocat penalty-ul, a văzut cartonașul roșu direct.

Elias Charalambous: „Sunt mândru de jucătorii mei!”

Elias Charalambous a vorbit la finalul meciului, arătându-se mulțumit de rezultatul obținut. Antrenorul a precizat că echipa sa nu a arătat bine în prima parte a meciului, însă a lăudat modul în care schimbările de la pauză au reacționat și a ținut să îl laude și pe Andrea Compagno.

Totodată, vorbind și despre eliminarea lui Joyskim Dawa, antrenorul nu a avut reproșuri la adresa fundașului central, punctând că încă de la începutul sezonului a salvat echipa în repetate rânduri.

„A fost ca un meci nebun, nu am început bine în prima repriză, am început să înscriem repede după ei, ne-am recăpătat încrederea. Schimbările au ajutat, din păcate am primit acel gol dintr-o eroare care se poate întâmpla în fotbal, deși am jucat în 10, jucătorii au făcut un efort deosebit. Cred că remiza e un rezultat corect pentru ambele echipe, uneori e bine să obții un punct decât să pierzi.

Sunt mândru de jucătorii mei, vom continua să muncim și asta este tot. Greșelile fac parte din joc, Dawa face un sezon incredibil, ne-a salvat în multe meciuri. Despre Dawa am doar lucruri bune de zis, nu există motiv să îl criticăm. Nu e corect să vedem așa lucrurile, avem multe meciuri, dacă vorbim de Ngezana el nu a jucat de mult, l-am pus în meciuri dificile și avem acum trei meciuri într-o săptămână, trebuie să facem schimbări, să lăsăm jucătorii să respire. Primul 11 ales este cel mai bun pe care l-am considerat la acel moment.

Am fost întrebat despre Compagno în ultimele săptămâni, că nu marca, am spus că lucrează mult pentru echipă, când faci asta vin golurile. Andrea e un jucător care ajută mult echipa, au venit golurile, suntem bucuroși pentru el. Trebuia să schimbăm la pauză, nu am început bine meciul, sunt meciuri o dată la 2-3 zile, e nevoie ca unii dintre jucători să respire puțin. Am decis să facem aceste schimbări și s-a văzut că e decizia bună”, a declarat Elias Charalambous.

În urma remizei, FCSB se află pe primul loc în clasament, având 22 de puncte, cu trei mai multe decât CFR Cluj, care are un meci în minus. Vicecampioana României urmează să joace în deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe în următoarea etapă.