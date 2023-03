Fostul golgheter al României lasă de înțeles că ar vrea să urmeze o carieră în antrenorat. S-a pregătit din timp pentru asta și este înscris la licența B, dezvăluie chiar el într-un interviu acordat pentru Sport.ro.

Antal a studiat și managementul sportiv și poate ocupa o funcție în conducerea unui club pe viitor. În timp ce își pregătește treptat viitorul, fostul atacant de la Oțelul și FC Vaslui vrea să se bucure în continuare de fotbal.

Liviu Antal: ”Am început din timp”

„Nu mă gândesc (n.r. - la retragere), pentru că încă mă simt bine. Cât timp cred că pot să fac o pregătire bună în perioada de cantonament, chiar nu mă gândesc momentan. Mă bucur încă de fotbal. Până la urmă, fotbalul m-a făcut ce sunt astăzi. În momentul de față, chiar nu mă gândesc la retragere. Sper să mă țină Dumnezeu sănătos, să n-am accidentări și să pot s-o mai duc cât o fi, un an, doi... măcar să mă mai bucur de fotbal, pentru că anii ăștia nu îi mai poți lua niciodată, indiferent de ce faci după ce te lași de fotbal.

Păi am început deja școala de antrenori, sunt la licența B. Am început din timp, am făcut și facultatea din timp, am făcut management sportiv ca să pot fi director sau președinte de club, o făcusem și pe cea de preparator. O să încerc să-mi fac licențele. Dacă pot să devin antrenor, voi deveni, dacă nu... voi vedea ce se va întâmpla.

Dacă mă întrebi acum, m-aș vedea. Dar clar încă e devreme să vorbesc, sunt la început și îți dai seama că ar trebui să schimb foarte multe la mine”, a spus Liviu Antal, într-un interviu acordat pentru Sport.ro.

Liviu Antal a fost golgheter în Liga 1, sezonul 2013-2014, cu 15 goluri. Pe locul doi s-au clasat Valentin Lemnaru (Universitatea Cluj) și Constantin Budescu (Astra Giurgiu), cu câte 13 reușite.

Genclerbirligi (Turcia), Beitar Ierusalim, Hapoel Tel Aviv (Israel), Zalgiris Vilnius (Lituania), Haladas și Zalaegerszeg (Ungaria) sunt echipele din străinătate pentru care a evoluat Liviu Antal.

Concordia Chiajna, FCM Târgu Mureș, Oțelul Galați, FC Vaslui, Pandurii, CFR Cluj și UTA Arad sunt echipele din România pentru care a evoluat Liviu Antal.

Foto / Sport Pictures.