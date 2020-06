Arbitrii din Romania se pregatesc INTENS pentru reluarea campionatului! Cum vor proceda la meciuri 

Alexandru Deaconu, vicepresedintele CCA, a explicat cum s-au pregatit arbitrii fizic pe timpul pandemiei si cum se vor organiza in momentul cand fotbalul va fi repornit in Romania.

"In aceasta perioada a fost permisa pregatirea fizica individuala.Practic ei nu au avut nicio restrictie de a-si continua pregatirea fizica.Singura problema a fost ca au facut aceasta pregatire prin parcuri, pe strada, prin cartier, neavand accesul la baze sportive. In perioada aceasta au fost in contact cu instructorul de fitness, Dan Monea, iar acesta i-a coordonat sa isi mentina pregatirea fizica", a declarat Alexandru Deaconu pentru PRO X.

Viceperesedintele CCA a explicat ca in timpul pandemie toti arbitrii au beneficiat de un ajutor de la Guvern, in valoare de 4 mii lei pe luna.

"Sprijinul, daca nu ma insel a fost undeva la 3 mii sau 4 mii de lei pe luna".

De asemenea, el a spus cum se vor deplasa la meciurile din Liga 1.

"In primul rand ne intereseaza sanatatea arbitrilor si a jucatorilor. Pe de alta parte vom lua toate masurile ca la meciurile cele mai importante sa avem cei mai buni arbitrii. Toata lumea si-a facut testul, nu am primit de de la FRF nicio informatie, deci toti sunt negativi. Recomandarea noastra este sa calatoreasca cate doi in masina. In caz ca se intampla ceva sa putem controla situatia", a declarat vicepresedintele CCA

Tot el a spus si cum se va proceda in cazul in care se constata ca un arbitru delegat la un meci are febra.

"Pentru fiecare oras care are o echipa de prima liga deja am selectat niste arbitrii care astepta si sunt gata sa ajunga imediat la stadion daca va exista un astfel de caz".