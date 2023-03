"Arată ca o echipă care își joacă șansa". Reacția lui Adrian Mutu după egalul obținut de Rapid cu CFR Cluj

Campioana a deschis scorul repede, prin Rangelo Janga (minutul 4 - penalty), dar Rapid a egalat la scurt timp, prin estonianul Mattias Kait (minutul 11). CFR Cluj a preluat conducerea prin golul marcat de Nana Boateng (minutul 23), dar echipa antrenată de Adrian Mutu a egalat din nou după pauză, prin Răzvan Onea (minutul 56).

Oaspeţii au avut o mare ocazie de gol prin Valentin Costache (minutul 66), dar fostul jucător al CFR-ului a ratat incredibil din câţiva metri. Finalul a fost dramatic, cu un gol marcat de Anton Maglica pentru clujeni, dar anulat de arbitrajul video pentru offsaid (minutul 90+2), şi cu ratări ale rapidiştilor la ultimul lor atac.

În sezonul regulat, CFR Cluj s-a impus cu 1-0 pe teren propriu, iar Rapid a câştigat cu 2-1 în retur.

Ce a declarat Adrian Mutu după CFR Cluj - Rapid 2-2



"Știam ce calități are Oanea pe acea parte, de aceea am făcut această mutare și mi-a ieșit. Rămânem cu picioarele pe pământ, într-o seară în care meritam să câștigăm. Am avut posesie, am avut ocazii, nu am avut șansa să marcăm. Au fost intervenții bune ale lui Scuffet și ratări imense. Puțin dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu am fructificat ocaziile.

Rapid arată ca o echipă care își joacă șansa pe fiecare teren pe care se duce. Nicăieri nu jucăm la egal sau în apărare. Dacă suntem în play-off, suntem pentru că am meritat. Jucăm!", a spus tehnicianul giuleștenilor.