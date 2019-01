Ar putea fi transferul anului din Liga 1! A revenit de urgenta in Romania pentru a discuta despre ofertele din Portugalia si Turcia

CFR Cluj ar putea ramane fara un jucator de baza in aceasta iarna.

Camora, capitanul ardelenilor, are trei oferte tentante pe masa si este posibil sa plece de la campioana Romaniei in perioada de mercato din iarna. Potrivit GazeteiSporturilor, Camora este dorit de echipe din Portugalia, Turcia si Cipru si ar fi tentat sa accepte una dintre aceste propuneri.

Conform sursei citate, Camora va reveni de urgenta in Romania dupa ce si-a petrecut Revelionul in Turcia si va discuta cu conducerea CFR-ului despre o eventuala plecare.

Camora a venit in Romania in 2011 si a jucat in 236 de meciuri pentru CFR Cluj reusind sa marcheze 5 goluri. Fundasul stanga in varsta de 32 de ani si a castigat 4 trofee cu CFR Cluj: doua titluri de campion, o Cupa si o Supercupa ale Romaniei.