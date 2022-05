Anunțul făcut de Vasile Dîncu, ministrul Apărării! Singurul mod în care FCSB poate juca pe Ghencea

Vasile Dîncu a explicat cum ar putea FCSB să joace în Ghencea. Ministrul Apărării îl sfătuiește pe Becali să facă o cerere către ministerul pe care îl conduce și să înceteze să-l jignează public.

„FCSB-ul, ca să joace în Ghencea, ar fi trebuit nu facă presiuni prin mass-media sau să-l înjure pe ministrul Apărării Naționale, ci să încerce să facă o cerere la Minister, care ar fi însemnat o hotărâre de guvern, pentru că, astăzi, Steaua este o unitate militară, fiind proprietatea Ministerului Apărării. Trebuia făcută o hotărâre de guvern. Dura mai mult dacă făceau din timp. Poate se aproba acest lucru în ședința de guvern”, a conchis Dîncu, potrivit Euronews.

FCSB își dispută meciurile de pe teren propriu pe Arena Națională, însă Gigi Becali și-ar dori să readucă echipă în Ghencea, stadion de pe care a plecat în 2015.

Becali, atac dur la adresa lui Dîncu

„Zice că e stadionul poporului, poporul este al lui Dîncu. Cu tot cu popor este al lui Dîncu. El, Dîncu, e al lui, el i-a născut, și poporul, și stadionul. Îți dai seama el, marele filosof și sociolog. Unde ai văzut, mă, echipă care să fie a poporului?

E echipa comunității, plătesc oamenii bani. Dacă stadionul este al poporului, măi, Dîncule, unde ai văzut echipă care să fie a poporului? E echipa comunității. Și stadionul este tot al poporului, așa a zis. Dacă e al poporului, fă un referendum, să vezi că lumea vrea ca FCSB să joace acolo.

Ce putere mai ai tu ca ministru? Ce să vorbești tu de armata rusă? N-aveam treabă cu el, până când a vorbit despre acest subiect. Dacă ești un om deștept, echipa când a fost preluată de la Armată, n-a dat-o poporul?

Dacă a costat 100 de milioane de euro un stadion, cum să joace doar echipa poporului, pe care n-o vrea poporul? CSA, echipa Armatei, pe care o vor două mii, e a poporului. Iar FCSB, pe care o vor zeci de mii de oameni, nu o lași să joace.

Băi, Dîncule, băi, echipa poporului nu are 2.000 cât are CSA, are 5 milioane, cât are CSA. Care e mai mare, mă? 2.000 sau 5 milioane? După mintea lui, 2.000 e mai mare decât 5 milioane”, a spus Gigi Becali, la Digisport.