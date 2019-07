Anuntul asteptat de toata lumea! Dan Petrescu a dezvaluit ultimele informatii despre starea lui Tucudean: "Poate sa aduca o calificare!"

CFR Cluj se pregateste de dubla din turul 2 preliminar al UEFA Champions League.

CFR Cluj il asteapta inapoi la echipa pe golgheterul Tucudean. Dan Petrescu este optimist ca il va putea folosi in dubla cu Maccabi Tel Aviv.

"Noi speram cu totii, o sa fie pe lista. Un jucator ca Tucudean poate sa joace 15 minute si sa iti aduca o calificare. E important ca el sa revina la antrenamente si daca va fi la antrenamente, cu siguranta va fi pe banca la unul dintre meciuri" a spus Dan Petrescu in conferinta de presa.

"Ma gandesc doar la binele echipei"

Antrenorul campioanei a vorbit si despre situatia jucatorilor U21 de la CFR Cluj, fiind nevoit sa joace in primele partide cu Catalin Itu si Valentin Costache titulari.

"Ne gandim sa mai luam jucatori U21, e clar ca Itu e la primul an in Liga 1, a jucat deja 2 meciuri in campionat si o Supercupa. Daca va creste de la meci la meci, n-are rost sa-l schimb. Dar daca e un meci important, voi face tot timpul ce e bine pentru echipa. Pot sa-l schimb sau nu. Pe mine nu ma intereseaza decat echipa, toate deciziile le iau pentru echipa" a mai spus Petrescu.