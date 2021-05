Angelescu anunta mutari importante la Rapid! Sapunaru, asteptat in Giulesti. Cate transferuri pregatesc "alb-visiniii"

Rapid pregateste o campanie masiva de transferuri pentru aceasta vara.

Dupa obtinerea promovarii in Liga 1, Victor Angelescu a convocat o sedinta la Rapid, in cadrul careia a stabilit alaturi de antrenorul Mihai Iosif si de Daniel Niculae prioritatile pentru campania de achizitii din vara.

Actionarul majoritar din Giulesti a anuntat ca va incerca sa-i aduca la echipa pe Sapunaru si pe Alex Ionita. Pe langa cei doi, alti patru-cinci jucatori urmeaza sa se alaturi lotului condus de Mihai Iosif.

"Stiam deja cativa juatori care nu vor mai continua cu noi. Probabil ii stiti si voi, pentru ca nu prea au prins minute. Ei vor pleca, iasa nucleul de baza va ramane.

Nu facem 2-3 transferuri, vom face mai multe. Minim 5-6 jucatori vor veni.

Sapunaru, noi il vrem. Si eu, si "Nico". Cred ca ar fi frumos sa vina alaturi de noi si sa retraga de la Rapid. Dar nu vreau sa spun mai multe pentru ca el este in momentul de fata jucator aflat sub contract", a spus Angelescu la Digi Sport.

Cristi Sapunaru (37 de ani) se afla in acest moment sub contract cu Kayserispor. Intelegerea fotbalistului cu gruparea din Turcia va expira insa in vara acestui an.

Intrebat daca Alexandru Ionita este o tinta pentru Rapid, Angelescu a raspus: "Da. Il dorim. In ciuda acestei suspendari, are avantajul varstei. Cred ca inca mai poate spune multe in fotbal. Ne poate ajuta".