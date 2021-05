"Nu stiu daca Rapid e o solutie!" Ionita a vorbit pentru prima oara dupa suspendare. Fotbalistul si-a luat antrenor personal

Alex Ionita nu ia in calcul o revenire la Rapid.

Fotbalistul Astrei a fost suspendat pana in septembrie, dupa ce a fost prins dopat de catre ANAD.

Alaturi de Ionita au mai fost suspendati Kehinde Fatai (un an de zile) si Takayuki Seto (opt luni de zile). Cei trei au prinsi folosind o tehnica de doping la o clinica privata.

Sfatuit de Dani Coman sa semneze cu Rapid dupa ce ii va expira suspendarea, Ionita nu ia in calcul in momentul de fata o astfel de mutare.

"Sunt bine, ma pregatesc, doar sunt nerabdator sa incep sa joc, sa revin la o echipa si sa joc un meci de fotbal. Chiar si in ultima perioada, cand eram activ, nu prea am jucat. Mi-e dor.

Nu stiu daca Rapid e o varianta, pentru ca mai am de stat pana in septembrie. Pana in vara mai am contract cu Astra, unde sunt imprumutat, apoi revin la CFR", a spus Ionita, la Digi Sport.

Ionita si-a luat antrenor personal pentru a fi in forma cand ii va expira supendarea

"Lucrez cu tatal lui Marius Niculae, cu domnul Constantin, care este un antrenor foarte bun. Sunt sigur ca ma va aduce cel putin la nivelul jucatorilor din Liga 1, din punct de vedere al pregatirii fizice.

Poate ca m-am trezit, ma bucur ca nu am fost accidentat, ca puteam sa stau o perioada la fel de lunga din alte motive. E ca o lectie si nu iau decat chestiile pozitive.

Nu credeam ca se poate ajunge aici, mai rau chiar ca nu se poate, nu a fost cu intentie, asta a fost", a mai spus Ionita.

Suspendarea lui Ionita expira la finalul lunii septembrie, insa ea s-ar putea prelungi daca fotbalistul nu respecta cu strictete regulile impuse de Comisia ANAD.

Ionita a imbracat tricoul Rapidului in perioada 2012-2014. Fotbalistul a fost dorit insistent de Rapid anul trecut, insa Ioan Niculae, patronul Astrei, nu l-a lasat sa plece.