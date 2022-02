Andrei Prepeliță, reconfirmat la FC Argeș: "L-am numit noul Halagian. I-am dat credit, iar acum demonstrează"

Contestat de fani, dar și de Cristian Gentea, primarul Piteștiului, care i-a cerut demisia, Andrei Prepeliță a decis să rămână la echipă chiar și după plecarea lui Mihai Ianovschi, iar FC Argeș are acum șanse reale la play-off.

Andrei Prepeliță, reconfirmat la FC Argeș

Deși s-a vehiculat inclusiv varianta ca Ilie Poenaru să preia FC Argeș, Andrei Prepeliță va rămâne, cel puțin pentru moment, antrenorul piteștenilor.

Viorel Tudose, finanțatorul lui FC Argeș, a vorbit la emisiunea Ora Exactă în Sport despre situația lui Prepeliță și s-a arătat mulțumit de rezultatele obținute de echipă. Tudose cere și răbdare din partea primarului Cristian Gentea, care își dorește un joc spectaculos.

"(n.r - despre instalarea lui Andrei Prepeliță ca antrenor, în ianuarie 2021) Nu că nu aveam altă soluție, dar echipa era pe ultimul loc. Nimeni nu venea să se înhame la o astfel de muncă. L-am numit atunci la prezentare pe Andrei Prepeliță drept noul Halagian. Sunt echipe care reprezintă diverse orașe și unde trebui să impui un antrenor după stilul pe care îl ai.

El era sub contract cu FC Argeș, noi schimbasem doi antrenori, Ionuț Badea și Ionuț Moșteanu, am încercat să aducem un antrenor cu nume, n-o să dau numele cu care am discutat eu cu Cristi Gentea atunci. Discutând cu Andrei Prepeliță și având nevoie, în acel moment, de un jucător care venea din vestiar, am decis să-i dăm credit lui Andrei Prepeliță și s-a demonstrat că nu am greșit. Inclusiv acum se demonstrează.

Cristi Gentea își dorește ca jocul echipei să fie unul spectaculos. Își dorește un alt spectacol. Acest spectacol, i-am spus și lui, nu se poate obține de la o săptămână la alta. Nici mie nu-mi place jocul echipei, nici lui Andrei Prepeliță, nici lui Jean Vlădoiu, dar este un joc pe care îl putem îmbunătăți în timp. Rezutatele nu le mai putem întoarce. Peste ani, statisticile vor spune că FC Argeș a învins Farul, 1-0", a spus Viorel Tudose, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

FC Argeș are 41 de puncte strânse în 27 de etape și e la o lungime în spatele ultimei poziții de play-off, ocupată de Farul. În ultimele trei runde din sezonul regulat, piteștenii vor întâlni FC Voluntari, FCSB, acasă, și FC Botoșani, în deplasare.

Andrei Prepeliță: "Cifrele vorbesc pentru mine!"

"Nu am nicio presiune, am luat echipa de pe ultimul loc, cu 9 puncte. Am făcut într-un an de zile cred că 85 de puncte și semifinală de Cupa României, mai departe, trebuie vorbit cu conducerea. Cifrele vorbesc pentru mine. Respect toți oamenii, presiune e mereu la fotbal, prefer să nu comentez ce s-a spus, să mă concentrez pe ce am de făcut și cred că arătăm ca o familie.

Jucătorii fac niște lucruri pentru mine, eu fac niște lucruri pentru ei. Nu trebuie să le cer eu ceva să facă în teren, trebuie să vină de la ei, să învețe să facă acele lucruri, iar atunci când vezi lucrul ăsta stai liniștit pe margine", a declarat Andrei Prepeliță, la finalul meciului cu Farul.