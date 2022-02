Andrei Prepeliță îi răspunde primarului din Pitești: „N-am de ce să mă duc după un om care a ales altceva!”

Egalul l-ar putea costa postul pe Andrei Prepeliță, care avea misiunea de a obține maximum de puncte din meciurile cu Academica Clinceni (1-0), Chindia Târgoviște (1-1) și CS Mioveni pentru a continua pe banca argeșenilor.

Deși a fost invitat de primarul Piteștiului să-l urmeze pe Mihai Ianovschi, antrenorul principal din acte al piteștenilor, în cazul în care echipa se încurcă în unul din meciurile enumerate mai sus, Prepeliță nu se gândește la demisie.

Antrenorul de 36 de ani susține că își face foarte bine treaba și că nu are niciun motiv să-și dea demisia.

Prepeliță: „Atmosfera e foarte bună!”

„Atmosfera e foarte bună, așa a fost mereu, de 1 an și 3 luni, de când sunt eu aici. Băieții au caracter și rezultatele sunt de partea noastră. Dacă cei din conducere decid altceva, eu nu am nicio problemă.

Eu nu am discutat cu nimeni, eu îmi fac treaba profesionist, ca până acum, nu am probleme. Dacă nimeni nu mi-a spus nimic... Ce așteaptă (n.r.: primarul)? Antrenor principal am fost și voi fi.

Eu nu cred că am de ce să urmez calea unui om care a ales altceva. Nu e greu, e normal, e fotbal, am lucrat la echipe care au suporteri, presiune, deci nu am probleme.

Eu încerc să fac lucrurile cum știu și cred că le fac bine, echipa e aproape de play-off și ne dorim această performanță pentru Pitești, plus că suntem și în Cupa României, deci nu cred că rezultatele sunt împotriva mea.

Dacă punem în balanță cum am luat echipa și cum sutem acum... Daca ar veni noul antrenor, ce i s-ar cere? Campionatul sau ce? Am văzut declarația domnului primar, dar nu o comentez, rar țin legătura cu el, dar nu mi-a zis nimic”, a spus Andrei Prepeliță la finalul meciului cu Chindia.

FC Argeş a obţinut primul său punct în deplasare după trei eşecuri consecutive.

Scorul a fost egal şi în meciul tur dintre cele două echipe, 0-0.