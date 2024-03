Andrei Nicolescu a dezvăluit planul "câinilor"! Cum a reacționat administratorul special când s-au decis sancțiunile

Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a expus planul clubului pentru a face față sancțiunilor primite de la FRF, inclusiv cele patru etape de suspendare cu porțile închise. El a subliniat că clubul va ataca decizia printr-o abordare tehnică și va folosi toate mijloacele procedurale disponibile, inclusiv opinia specialiștilor în domeniu. Nicolescu a exprimat încrederea că apelul va fi tratat în spiritul jocului și că sancțiunile vor fi individualizate, evitându-se pedepsirea întregii mase de suporteri pentru greșelile unora.

„Tehnic, vom ataca decizia! Vom folosi toate mijloacele procedurale. Am luat opinia unor specialiști, alții decât noi, vom vedea ce putem remedia.

Mă aștept la Apel ca deciziile care sunt date sau care vizează sancțiuni să fie date în spiritul jocului, în cel al temei pe care FRF a lansat-o de câțiva ani, prin care-și dorește cât mai mulți suporteri la stadion.

Acolo unde greșelile se pot individualiza, să se treacă la acțiune, să nu fie decizii globale, ca suporterii, întreaga masă de suporteri, să aibă de suferit. Nu vreau să intru în polemică, de aceea nu lansez cifre.

Este decizie grea, ne va dovedi caracterul. Vom fi mai puternici decât am fost! Sunt sigur. Cei care vor fi alături de echipă acum vor dovedi că pot face asta, în orice situație.

Sper că demagogia se va risipi. Nu avem nevoie de susținere prin declarații, ci prin exemplu, concret. Avem nevoie de suporteri să fie aproape de echipă în acest moment extrem de greu", a declarat Andrei Nicolescu, pentru gsp.

Andrei Nicolescu: "Încercăm orice soluție!"

Cu toate acestea, Nicolescu a reafirmat determinarea clubului de a fi mai puternic și de a-și demonstra caracterul în această situație dificilă. El a menționat că Dinamo va lucra la amplasarea unui ecran pentru suporteri pentru meciul cu Petrolul și a solicitat FRF să permită aducerea copiilor în tribune. Nicolescu a subliniat importanța ca echipa să rămână concentrată și pasionată, iar jucătorii să abordeze fiecare minut cu intensitate și determinare.

„Sunt doar speculații, n-am negociat cu nimeni. Încercăm să găsim soluții pentru a face meciul cumva accesibil suporterilor dinamoviști.

Pentru luni lucrăm alături de suporteri la amplasarea unui ecran pentru vizionarea partidei. Totodată, am făcut o cerere la FRF pe modelul deja celebru, de a aduce în tribune copii. Încercăm orice soluție".

Planuri mari pentru șeful "câinilor"

În plus, Nicolescu a afirmat că Dinamo va implementa măsuri de securitate suplimentare pentru a preveni incidente similare în viitor și că clubul va fi strict în ceea ce privește respectarea legilor și regulamentelor. El a transmis un mesaj clar către reprezentanții Jandarmeriei și către UTA, exprimându-și dorința ca toți suporterii să fie uniți în aceste momente dificile.

„E momentul să demonstrăm că suntem mai puternici decât cred unii. Jucătorii trebuie să trateze cu pasiune fiecare minut din ceea ce va urma!

Noi ne facem treaba, să stabilim parteneriate, cu oameni profesioniști, ca echipă să poată performa, ca ei pe teren să fie pregătiți. Eu, noi am fost cei ce am zis că avem toleranță zero față de huliganism, dar asta nu înseamnă că toți suporterii trebuie să răspundă pentru elemente izolate", a adăugat administratorul special.