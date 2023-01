Andrei Miron a analizat noul cuplu de fundași centrali de la FCSB + sfaturile pentru jucătorii criticați de Gigi Becali 

Andrei Miron (28 ani) a stat doar o lună la Hapoel Haifa. Fundașul central a părăsit Israerul și a semnat la finalul lui 20222 un contract cu U Cluj.

Înlăturat de Gigi Becali (64 ani) în vara anului trecut, din cauza greșelii cu FC Voluntari, 2-2, din penultima etapă, stoperul nu regretă perioada petrecută la FCSB, pe care o consideră benefică pentru dezvoltarea sa. Mai mult, Andrei Miron crede că acum roș-albaștrii sunt betonați în apărare, cu noul cuplu de fundași centrali Joonas Tamm (30 ani) - Joyskim Dawa (26 ani), plus revenirea lui Iulian Cristea (28 ani).

Andrei Miron are încredere în stoperii FCSB-ului

„A fost o perioadă frumoasă. Am trăit multe momente frumoase, altele mai puțin frumoase, dar ce pot să zic? E o echipă foarte bună și înveți foarte multe lucruri. Joci cu fotbaliști de mare calitate lângă tine, e o experiență utilă pentru oricine”

Trebuie să fii conștient, când te duci acolo, că la fiecare greșeală ești expus. E clar că la Steaua este presiune din partea presei, din partea conducerii, pentru că mereu se caută performanță.

Pentru fundași e și mai greu. Pentru că e un club care joacă mereu ofensiv și ești expus în duelurile 1 contra 1, iar dacă ai valoare trebuie să te descurci în astfel de momente.

Cred că în ultima perioadă s-au descurcat fundașii de la FCSB. Ținând cont că revine și Cristea, nu o să mai fie probleme în zona centrală. Iulian și cu mine reușiserăm să formăm un cuplu bun. Am jucat mult împreună și se vedea. Dar s-a terminat”, a declarat Andrei Miron pentru gsp.

Criticile lui Gigi Becali trebuiesc ignorate

Totodată, noul jucător al lui U CLuj a avut un sfat pentru cei criticați de Gigi Becali. Andrei Miron le recomandă să conștientizeze că nu pot evolua în toate meciurile la capacitate maximă și să nu se lase afectați de reproșurile patronului de la FCSB.

„N-am discutat niciodată cu Gigi Becali față în față. Dânsul mereu critică. Unii jucători sunt afectați, alții nu. Eu sunt genul care nu se lasă afectat. Când te duci la Steaua, e imposibil să joci 50 de meciuri bune.

O să mai fie și meciuri în care nu poți juca OK, trebuie să te aștepți la critici, să treci peste ele și să demonstrezi că meriți locul acolo. Pe mine m-a ajutat mult experiența FCSB, acum am 28 de ani și încă pot progresa. Am nevoie de ritm, apoi voi arăta de ce sunt capabil”, a precizat Andrei Miron.