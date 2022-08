FCSB a anunțat transferul lui Andrea Compagno, luni după-amiază, iar marți fotbalistul va vorbi în cadrul unei conferințe de presă. Italianul va purta tricoul cu numărul 96 la gruparea bucureșteană.

Andrea Compagno, prezentat la FCSB

Pentru transferul lui Andrea Compagno, FCSB a plătit 1,5 milioane de euro celor de la FC U Craiova, iar oltenii și-au păstrat și 10% dintr-un viitor transfer.

"Bine ai venit, Andrea Compagno!

FCSB anunță transferul lui Andrea Compagno, de la Fotbal Club Universitatea 1948.

Atacantul italian în vârstă de 26 de ani a semnat contractul cu clubul nostru și va purta tricoul cu numărul 96. Andrea va participa marți la o conferință de presă organizată la Baza Sportivă FCSB.

Clubul nostru îi urează Bun Venit și să aibă parte de cât mai multe succese alături de FCSB!

Andrea Compagno s-a născut la 22 aprilie 1996, în Palermo, Italia și a început fotbalul la Catania, club care l-a împrumutat, în anii de început ai carierei, la Due Torri sau Pinerolo. A mai trecut pe la AC Torino, SSD Argentina Arma, Borgosesia, Nuorese, pentru ca în 2018 să semneze cu Tre Fiori, alături de care a câștigat titlul și Cupa în San Marino, fiind și golgheterul campionatului în sezonul 2018-2019, cu 22 de reușite. În iulie 2020 a ajuns la Craiova, unde a semnat cu FC Universitatea 1948, formație pentru care a adunat 26 de goluri în 60 de partide de Liga 2, Liga 1 și Cupa României", a transmis FCSB.

Reacția lui Andrea Compagno după transferul la FCSB

Andrea Compagno a oferit o primă reacție după transferul la FCSB, mulțumindu-le conducătorilor și fanilor lui FC U Craiova.

"Au fost 2 ani fantastici, plini de mari satisfacții. De la inceput m-ați primit ca fiul vostru oltean, am încercat să vă răsplătesc afecțiunea în fiecare zi în care am purtat tricoul FCU. Sper că am reușit.

Vreau să mulțumesc fiecărei persoane din familia FCU, președintelui Adrian Mititelu, care a crezut atât de mult în mine și tuturor colegilor mei care mi-au permis acest pas important pentru cariera mea. Mulțumesc enorm vouă, fanilor, care m-ați făcut să mă simt ca unul dintre voi. Multă baftă, Știința!", a scris Andrea Compagno, pe contul său de Instagram.