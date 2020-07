"Am oferte de pe tot globul! Astept sa se concretizeze." Adi Popa, pregatit sa semneze un nou CONTRACT! Ce spune de posibilitatea de a mai evolua in Liga 1

Adi Popa s-a despartit de FCSB si analizeaza atent ofertele pe care le are.

Mijlocasul a ramas cu un gust amar dupa revenirea in Liga 1 si spune ca spera sa se concretizeze una dintre propunerile pe care le are din strainatate.

Adi Popa spune ca are discutii de pe tot globul, insa va lua o decizie dupa ce se vor termina campionatele.

"O sa imi continui pregatirea cum am facut-o si in pandemie, alaturi de un preparator. Astept sa se concretizeze anumite oferte. Sunt discutii. Am oferte de pe tot globul. Asia, Europa... a fost ceva si din Australia.

Nu am discutii in Anglia, dar momentan este greu sa apara ceva. Campionatele se joaca, trebuie sa se termine, sa se vada loturile, locurile in clasament si obiectivele. Dupa aceste zile si reluarea pregatirii sper sa se concretizeze ceva si din august sa merg la noua echipa", a spus Adi Popa la Digi Sport.

Adi Popa: "Nu as mai vrea in Romania. Am fost 'Gica Contra'!"

Adi Popa fusese avertizat de persoane din club sa nu semneze cu FCSB insa ambitia l-a convins sa revina in Liga 1. Totul s-a incheiat cu un gust amar si Adi Popa spune ca nu si-ar mai dori sa evolueze in Romania:

"Sincer, nu as mai vrea in Romania dupa ultimele experiente. Mi-au spus si persoane din club sa nu vin: 'Uite ce s-a intamplat cu Tanase, cu Rusescu!'. Am fost 'Gica Contra', am zis ca eu o sa vin si o sa joc, o sa-mi fac treaba si am patit exact ca ei", a mai spus Adi Popa la Digi Sport.