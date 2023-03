"Am fi penibili să spunem că nu". Echipa pe care Mihai Stoica o consideră contracandidată la titlu de campioană 

Primele cinci formații sunt despărțite de 13 puncte, iar după înjumătățirea punctelor, distanța dintre ele va fi și mai mică, astfel că play-off-ul se anunță a fi unul incendiar.

Aflată pe locul trei după victoria la limită cu FC Botoșani, Rapid se află, provizoriu, pe podium, iar Mihai Stoica consideră că va fi o contracandidată de temut în lupta pentru locul întâi.

"Da, luăm și Rapidul în calcul pentru lupta la titlu. Am fi chiar penibili să spunem că nu, pentru că noi tot ne schimbăm locul din clasament cu ei.

Dacă s-ar fi marcat altfel golul doi al Rapidului, poate că aș fi spus că nu meritau victoria, dar după această perlă de gol nu pot să spun că nu au meritat să câștige. În plus, Rapid a arătat mai bine de la intrarea lui Dragoș Grigore.

Sunt 100% convins că Rapid va juca pe Giulești meciul cu noi, chiar dacă rețeta financiară ar fi mai bună pe Arena Națională pentru ei. E normal, una e un stadion de 14.000 de locuri, alta e un stadion de aproape 60.000 de locuri.

Pe Arena Națională s-ar umple stadionul de rapidiști, dar s-ar umple și de steliști, așa pe Giulești sunt ei, e terenul lor, normal că o să dorească să joace acolo meciul cu noi", a declarat managerul general de la FCSB, la Orange Sport.

Mihai Stoica: "Eroarea lui Tofan e inexplicabilă"



Managerul general de la FCSB a avut o reacție dură după victoria Universității Craiova contra lui FC Argeș, scor 1-0.

Mihai Stoica a catalogat drept "impardonabilă" eroarea lui Tofan și a vorbit despre cele două momente psihologice ale meciului din Bănie.

"Săracul, nu-și găsea cuvintele. E clar că e apăsat. Sub nicio formă nu poate fi explicată această eroare. Sunt niște greșeli foarte grave, nepermise, impardonabil. Nu poți să alergi cu mâna pe sus, poate doar la alte sporturi. Nu am absolut nimic cu el, e un jucător important la Argeș din moment ce are banderola.

Jocul a avut două momente psihologice: ratarea monumentală a lui Geani Crețu și a doua, cu o asemenea gafă. Am mai văzut pe la Cosmin Achim, s-au mai văzut", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.