Mihai Stoica a răbufnit după ce a văzut în Universitatea Craiova - FC Argeș: "E inimaginabil!"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Andrei Ivan, în minutul 74, din penalty. Lovitura de la 11 metri a fost acordată după un henț impardonabil comis de Costinel Tofan. Căpitanul lui FC Argeș, aflat lângă Andrei Ivan, a ridicat brațul la o centrare a adversarilor și a comis un henț în propriul careu, chiar dacă mingea părea că urma să iasă în afara terenului.

Mihai Stoica: "Eroarea lui Tofan e inexplicabilă"

Mihai Stoica a catalogat drept "impardonabilă" eroarea lui Tofan și a vorbit despre cele două momente psihologice ale meciului din Bănie.

"Săracul, nu-și găsea cuvintele. E clar că e apăsat. Sub nicio formă nu poate fi explicată această eroare. Sunt niște greșeli foarte grave, nepermise, impardonabil. Nu poți să alergi cu mâna pe sus, poate doar la alte sporturi. Nu am absolut nimic cu el, e un jucător important la Argeș din moment ce are banderola.



Jocul a avut două momente psihologice: ratarea monumentală a lui Geani Crețu și a doua, cu o asemenea gafă. Am mai văzut pe la Cosmin Achim, s-au mai văzut", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica: "E inimaginabil cum un arbitru nu repetă un astfel de penalty"

Ulterior, oficial lui FCSB s-a arătat revoltat de faptul că arbitrul Rareș Vidican a validat golul lui Andrei Ivan din penalty, în ciuda faptului că Ștefan Baiaram și Alexandru Ișfan apucaseră să intre în careu înainte ca atacantul Universității Craiova să execute.

"Vidican, mai rău decât să facă ce a făcut, că n-a repetat executarea acestei lovituri de pedeapsă, era să ia un cap în gură de la Baiaram. Au intrat amândoi, dar pe Ișfan nu putea să-l vadă din cauza lui Baiaram. E inimaginabil cum un arbitru nu repetă un astfel de penalty", a mai spus Mihai Stoica.