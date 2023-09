"Am demonstrat caracter". Reacția lui Dorinel Munteanu după primul succes în Superligă

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu s-a impus prin golurile a doi jucători intraţi după pauză, Kehinde Fatai (62), cu capul, şi Ştefan Bodişteanu (80).

FCU Craiova a avut o bară, în prima repriză, prin Vladislav Blănuţă (26). Echipa din Bănie a fost condusă de pe margine de Florin Drăgan, deşi joi îl anunţase pe Paul Răducan ca antrenor principal.

FCU Craiova venea după victorii cu Farul (4-0) şi Dinamo (1-0). Oţelul Galați a pus capăt unei serii de şase egaluri (din totalul de opt).

Reacția lui Dorinel Munteanu după prima victorie în Superligă

Tehnicianul lui Oțelul Galați și-a felicitat elevii pentru jocul prestat și pentru rezultatul obținut, explicând că echipa are potențial pentru a realiza și alte meciuri bune.

"Îmi felicit echipa. Trei puncte importante. Am demonstrat caracter. Potențialul nu e la nivel maxim. Cred că am controlat jocul, victoria noastră nu se poate pune sub semnul întrebării. Nu mă bazez pe 11 jucători ci pe tot lotul de 25 jucători. Tratăm foarte serios Cupa.



Una dintre calitățile noastre în afara de colectiv este pregătirea fizică. Sunt bucuros că am obținut cele trei puncte. Bodișteanu a avut o evoluție bună. Îmi pare rău pentru Yabre că s-a accidentat că el e un jucător de bază al echipei noastre. Am avut tot timpul încredere în ceea ce facem și știam că va veni această victorie. Ne dorim 2-3-4 victorii la rând", a spus antrenorul, la Digi Sport.