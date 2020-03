"Am decis sa suspendam contractele." Presedintele unui club din Liga 1 anunta o decizie DRASTICA! Ce se intampla cu salariile fotbalistilor

Un club din Liga 1 a suspendat contractele jucatorilor pe perioada starii de urgenta.

Presedintele lui Poli Iasi, Ciprian Paraschiv, a anuntat in direct la Ora Exacta in Sport ca toate salariile angajatilor de la club au fost suspendate, urmand ca acestia sa incaseze ajutorul de la Guvern, de 75% din venitul mediu brut.

"Eu am decis sa le suspendam contractele, doar pe perioada starii de urgenta. Nu am renegociat niciun contract. Jucatorii zic eu ca inteleg ca suntem in aceeasi barca, este foarte important sa trecem peste aceasta perioada. Iar toti angajatii li se da acel 75% din venitul mediu brut pe economie. Acel sprijin care vine de la Guvern, pe perioada starii de urgenta. Cred ca vine pana in 3000 de lei de persoana.", a spus Ciprian Paraschiv la PRO X.