"Am avut o singura solicitare!" Narcis Raducan a dezvaluit TOT despre relatia cu Becali! Anuntul facut despre venirea lui Enache

Narcis Raducan a explicat rolul sau, dar si promovarea in functie a lui Helmuth Duckadam.

Noul director sportiv al celor de la FCSB, Narcis Raducan, a vorbit despre rolul sau la echipa si relatia cu patronul Gigi Becali, dar si despre posibilitatea venirii lui Costel Enache pe postul de antrenor.

"Adi Popa a semnat si este in delegatia noastra, poate sa joace. Noi am ajuns deja la Pitesti, el a intrat in programul echipei si este luat in calcul.

Helmuth Duckadam are experienta si personalitatea care ii dau posibilitatea de a se face util echipei. Este alaturi de mine, tinem legatura foarte des si ma bucur ca a ajuns acolo unde merita. Va fi implicat atata timp cat poate el si ii permite programul. Toate lumea a primit foarte bine aceasta veste.

Costel Enache e un antrenor foarte apreciat si sigur ca are multi admiratori in Liga 1. Dar in conditiile in care noi jucam maine un meci de campionat, imi este foarte greu sa vorbesc despre venirea unui alt antrenor. Sunt retinut si trebuie sa ma intelegeti. Daca ne intelegeam cu el sau cu altcineva, sigur ca afla toata lumea imediat, asa era normal. Atata timp cat suntem deja la Pitesti, imi este imposibil sa vorbesc despre varianta B sau C. Prioritatea imediata o reprezinta cele 3 puncte maine si perspectiva dublei cu Vitoria.

Rolul meu va fi unul simplu, am spus-o si astazi, pentru ca eu mi-am pus intrebarea cand am fost sunat de domnul Becali: cum pot sa ajut eu acest concept care este unul special? Fara indoiala ca exista o motivatie pentru ca am istoric stelist chiar daca intre timp s-a schimbat denumirea, a ramas spiritul in continuare. Si e o provocare pentru orice om care lucreaza in managementul sportiv sa demonstreze ca poate sa se descurce si in conditiile unui stres maxim si in toate cele 3 competitii in care este echipa.

In relatia cu echipa, rolul meu este unul clasic pentru un director sportiv: sunt omul de legatura intre vestiar si patron, sa gestionez o stare de spirit propice performantei si aici intervine si ajutorul dat staff-ului tehnic. Propuneri pentru jucatori, antrenori, patronului. Iar in relatia cu patronul, care este probabil cel mai fierbinte segment din activitatea mea, rolul meu e de a-i da o expertiza a tot ce inseamna fenomen sportiv din cadrul clubului. Consultanta mea are o limita in sensul ca decizia este a patronului, asta am inteles-o de la inceput si nu are rost sa ma ascund. Am trecut peste etapa in care sa consider ca sunt cel mai puternic si inteligent si eu fac totul la Steaua sau alta echipa. Cunosc foarte bine situatia acestui club si acesta este rolul meu.

Eu sunt dator sa-i dau expertiza mea legata de un jucator, un antrenor sau un meci, dupa care dansul decide pentru ca echipa dansului. Am avut si o solicitare speciala si a fost de acord: nu vreau sa stau pe banca, vreau sa stau in tribuna, daca se poate alaturi de dansul cand ajunge la stadion. Consider ca pot fi mai util daca vad meciul de la un plan mai indepartat.

Indiferent de antrenorul care va veni, voi sta in tribuna langa patron. Inclusiv cand scoate telefonul in buzunar, cand il baga in buzunar. Eu vreau sa fiu profesionist, sa-i dau patronului cele mai bune informatii. Daca la un moment dat va dori sa fac mai multe pentru ca sunt capabil sa fac mai multe, voi fi pregatit" a spus Narcis Raducan la Digi Sport.